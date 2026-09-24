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সরকারি চাকরিতে বড় নিয়োগ, ৫৪ দফতরে ১ লক্ষ পদ! কবে থেকে শুরু হবে প্রক্রিয়া?

West Bengal Recruitment 2026: নবান্ন সূত্রে খবর, অক্টোবর থেকে ধাপে ধাপে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে আগামী মার্চের মধ্যে তা শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে। পুলিস এবং স্কুলশিক্ষা দফতরে নিয়োগের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হবে। কলকাতা পুলিসে ৪,০০০ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিসে ১২,০০০ পদে নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 24, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:30 PM IST
সরকারি চাকরিতে বড় নিয়োগ, ৫৪ দফতরে ১ লক্ষ পদ! কবে থেকে শুরু হবে প্রক্রিয়া?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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