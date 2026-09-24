/সরকারি চাকরিতে বড় নিয়োগ, ৫৪ দফতরে ১ লক্ষ পদ! কবে থেকে শুরু হবে প্রক্রিয়া?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: সরকারি চাকরির অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীদের জন্য বড় খবর। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে প্রায় ১ লক্ষ কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বুধবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নিয়োগ পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। নিয়োগ প্রক্রিয়া অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ধাপে ধাপে আগামী মার্চ পর্যন্ত চলতে পারে। কোন দফতরে কত কর্মী প্রয়োজন, সেই শূন্যপদ এবং দফতরের কাজের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতেই নিয়োগের সংখ্যা ঠিক করা হবে।
৫৪টি দফতরে হবে নিয়োগ
রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মোট ৫৪টি সরকারি দফতরের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ কর্মী নিয়োগ করা হবে। দফতরভেদে নিয়োগের সংখ্যা আলাদা হতে পারে। সূত্রের খবর, কোনও কোনও দফতরে নিয়োগের সংখ্যা ৭,০০০ থেকে ১৫,০০০-এর মধ্যে হতে পারে। সরকারি দফতরগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে থাকা শূন্যপদ পূরণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দফতরের কাজের প্রয়োজনীয়তার কথাও নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে।
পুলিসে কত নিয়োগ?
এই নিয়োগ পরিকল্পনায় পুলিসের জন্যও বড় সংখ্যক পদ রয়েছে। কলকাতা পুলিসে ৪,০০০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিসে ১২,০০০ জন নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থাৎ দুই পুলিস বাহিনী মিলিয়ে মোট ১৬,০০০ পদে নিয়োগ হতে পারে। এছাড়াও অগ্নিনির্বাপণ দফতরেও আলাদা করে নিয়োগের ঘোষণা হয়েছে। বুধবার রেড রোডের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ১,৪০০টি শূন্যপদে নিয়োগের কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে ১,০০০ ফায়ার অপারেটর, ৩২৫ জন ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর-কাম-ড্রাইভার এবং ৭৫ জন সাব-অফিসার রয়েছেন।
স্কুলশিক্ষায়ও বড় নিয়োগ
স্কুলশিক্ষা দফতরেও বড় সংখ্যায় নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। সূত্রের খবর, স্কুলশিক্ষা দফতরে প্রায় ৩৪,০০০ পদ পূরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক পদ যেমন রয়েছে, তেমনই অশিক্ষক কর্মী বা গ্রুপ C এবং গ্রুপ D-এর পদও রয়েছে। তবে কোন পদে কত নিয়োগ হবে এবং সেই নিয়োগের পরীক্ষা বা বাছাই প্রক্রিয়া কী হবে, তা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী সংস্থার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই স্পষ্ট হবে।
কবে থেকে শুরু নিয়োগ?
রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী অক্টোবর ২০২৬ থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে শুরু হতে পারে। চলবে ২০২৭ সালের মার্চ পর্যন্ত, অর্থাৎ বর্তমান অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত নিয়োগের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। তবে সব দফতরের নিয়োগ একই সময়ে হবে না। দফতরভিত্তিক শূন্যপদ, প্রয়োজন এবং নিয়োগকারী সংস্থার প্রস্তুতির উপর সময়সূচি নির্ভর করবে।
আগে বাজেটেও ছিল ১ লক্ষ নিয়োগের ঘোষণা
উল্লেখ্য, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেটেও ১ লক্ষ শূন্যপদ পূরণের ঘোষণা করা হয়েছিল। বাজেট নথি ও সেই সময়ের রিপোর্টে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং পুলিস-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এবার মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে সেই নিয়োগ পরিকল্পনাকে আরও নির্দিষ্ট করে ৫৪টি দফতরের মাধ্যমে নিয়োগ এবং অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা সামনে এল।
চাকরিপ্রার্থীদের কী করতে হবে?
এই ঘোষণার পর চাকরিপ্রার্থীদের এখন সংশ্লিষ্ট দফতর এবং নিয়োগকারী সংস্থার অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর রাখতে হবে। শুধু মন্ত্রিসভার অনুমোদন হলেই সঙ্গে সঙ্গে আবেদন শুরু হয় না। প্রতিটি পদের জন্য আলাদা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সসীমা, পরীক্ষার পদ্ধতি, আবেদন ফি এবং অন্যান্য শর্ত জানানো হবে।বিশেষ করে শিক্ষক, পুলিস, গ্রুপ C, গ্রুপ D এবং অন্যান্য সরকারি পদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী সংস্থা আলাদা হতে পারে। তাই কোনও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বা অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তির বদলে সরকারি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করা জরুরি।
এক নজরে
মোট নিয়োগ: প্রায় ১ লক্ষ, দফতর: ৫৪টি, নিয়োগ শুরু: অক্টোবর ২০২৬ থেকে পরিকল্পিত, লক্ষ্য: মার্চ ২০২৭-এর মধ্যে প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া, কলকাতা পুলিস: ৪,০০০ পদ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিস: ১২,০০০ পদ, স্কুলশিক্ষা: প্রায় ৩৪,০০০ পদ, ফায়ার সার্ভিস: ১,৪০০টি নিয়োগ আলাদা করে ঘোষণা। অর্থাৎ, একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক সরকারি পদে নিয়োগের পরিকল্পনা সামনে এসেছে। এখন চাকরিপ্রার্থীদের নজর থাকবে কোন দফতরে কখন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয় এবং আবেদন প্রক্রিয়া কবে শুরু হয় তার দিকে।
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