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'সরকার প্রয়োজন মনে করেছে, তাই করেছে', মাদ্রাসা বন্ধে সোজসাপ্টা শমীক

Shamik Bhattacharya:  'বহু খারিজি মাদ্রাসায় দেশবিরোধী শিক্ষা চলেছে। সংখ্যা দিয়ে ভারতবর্ষ দখলের প্রক্রিয়া চলতে পারে, এইরকম আশা মানুষের মনে মধ্যে জাগানো হয়েছিল'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 13, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:48 PM IST
'সরকার প্রয়োজন মনে করেছে, তাই করেছে', মাদ্রাসা বন্ধে সোজসাপ্টা শমীক
Image Credit: মাদ্রাসা বন্ধে সোজসাপ্টা শমীক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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