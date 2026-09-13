'সরকার প্রয়োজন মনে করেছে, তাই করেছে', মাদ্রাসা বন্ধে সোজসাপ্টা শমীক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের ২৫২ মাদ্রাসায় এবার 'তালা'। 'সরকার প্রয়োজন মনে করেছে, তাই করেছে', স্পষ্ট কথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বললেন, 'বহু খারিজি মাদ্রাসায় দেশবিরোধী শিক্ষা চলেছে। সংখ্যা দিয়ে ভারতবর্ষ দখলের প্রক্রিয়া চলতে পারে, এইরকম আশা মানুষের মনে মধ্যে জাগানো হয়েছিল'।
শমীকের দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিবৃতিও দিয়েছিলেন। কিন্ত দলের চাপে অবস্থান বদল করেন। সেদিন যদি দল বুদ্ধবাবু ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কথা মেনে নিত তাহলে আজকে সীমান্তবর্তী জেলায় যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটা দেখতে হত না'।
মাদ্রাসা নিয়ে সমীক্ষা চলছে রাজ্যে। আর সেই সমীক্ষার পরেই এক এক করে অ্যাকশন। যে ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেগুলোর অনুমোদন নেই। ওই সমীক্ষায় যে ১০০টি মাদ্রাসাকে সন্দেহ তালিকায় রাখা হয়েছে। শোকজও করা হয়েছে বলে খবর।
পশ্চিমবঙ্গে দুই ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা দেওয়া হয়। একটির মাধ্যমিক স্তরের নাম হল আলিম, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এটির নাম ফাজিল, স্নাতক স্তরে এটি কামিল। এর বাইরে রয়েছে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য খারিজি মাদ্রাসা। এখানে মাদ্রাসা কমিটি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা তুলে এনে মাদ্রাসা চালায়। সেখানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দেওয়া হয় ধর্মীয় শিক্ষাও। এদের অধিকাংশরই কোনও সরকারি অনুমোদন থাকে না।
রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মাদ্রাসা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এর আগে বহু উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে যারা মাদ্রাসায় টিচার ছিল। মাদ্রাসায় থেকেই তারা এখানে অ্যান্টি-ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটি চালানো, বোম বিস্ফোরণ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত ছিল। বহুবার মাদ্রাসার ওপরে এরকম কমপ্লেন এসেছে। সেজন্য তার তদন্ত চলছে। যারা বিধিবদ্ধভাবে রেজিস্ট্রি করে সরকারের অনুমতি নিয়ে চালাচ্ছেন, সে মাদ্রাসা তো চলবে। আর যেখানে সেখানে মাদ্রাসা খুলে এখানে উৎপাত করার অনুমতি সরকার দেবে না। আর সেই কাজ শুরু হয়েছে'।
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