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দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বিলি শুরু! 'পুজোর পরে...' আবাস নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Paschim Bango Abas:  'পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখে এসেছি, এটা মমতা  করে গিয়েছে, এটা তো দিদির স্কিম। এটা NDA-র সরকার। আমরা আলাদা ভাবে চলি না'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 06, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:08 PM IST
দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বিলি শুরু! 'পুজোর পরে...' আবাস নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: আবাস নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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