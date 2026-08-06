দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বিলি শুরু! 'পুজোর পরে...' আবাস নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের নাম বদলে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'। উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির বিলি প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'এখনও যাঁরা আবাস যোজনায় যাঁরা নাম নথিভুক্ত করাননি, নাম তুলুন। আমরা দল, ধর্ম, রাজনীতি দেখব না। পুজোর পর আরও কয়েক লক্ষ বাড়ির টাকা দেবে'।
তৃণমূল জমানায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ধাঁচে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প চালু করেছিলেন তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। রাজ্যে পালাবদলের পর সেই প্রকল্পেরই নাম দেওয়া হল 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'। মুখ্য়মন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, 'বহু মানুষ প্রতীক্ষায় ছিলেন পরিবর্তনের সরকার তাদের পাশে দাঁড়াবে কিনা। তাঁদের মধ্যে ভ্রম ঢোকানো হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখে এসেছি, এটা মমতা করে গিয়েছে, এটা তো দিদির স্কিম। এটা NDA-র সরকার। আমরা আলাদা ভাবে চলি না'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাড়ি তৈরির দ্বিতীয় কিস্তি টাকা বিলির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে সংকল্প আছে, তাতে আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। দিলীপ ঘোষকে ধন্যবাদ। তিনমাসের মধ্যে তদন্ত করিয়ে সঠিক উপভোক্তাদের হাতে টাকা তুলে দেওয়ার জন্য। কারণ, আমরা প্রথমে বলেছিলাম যাঁরা ভারতীয় নন, তাঁদের দেব না'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'সিমেন্ট, স্টিলের যা দাম, বাড়ি শেষ করতে গেলে আপনাদের হয়তো টাকা দিতে হবে। বিকশিত ভারত, জি রাম জি-র মধ্যে দিয়ে আপনারা কিছু সহায়তা পেতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে শৌচালয়ের জন্য ১২ হাজার টাকা করে পাবেন, এটা অতিরিক্ত'। বলেন, 'বিগত সরকার শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে গিয়েছে। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবাসের টাকা পেয়েছে। চুরি দুর্নীতি এর আগে পর্যন্ত। ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে ৪০ লক্ষ ইউনিটের জন্য'।