Cash Recover: ভোটমুখী বাংলায় স্করপিওতে মিলল কোটি কোটি টাকা! আসছিল বীরভূম থেকে, যাচ্ছিল...

Cash Recover: ভোটমুখী বাংলায় স্করপিওতে মিলল কোটি কোটি টাকা! আসছিল বীরভূম থেকে, যাচ্ছিল...
5 crore cash recover inside a scorpio before West Bengal Assembly Election 2026: সবই ৫০০ টাকার নোটে। ৫০০ টাকার নোটেই উদ্ধার এই ৫ কোটি টাকা। গাড়িটি কার কাছে যাচ্ছিল, সেটাই জানার চেষ্টায় তদন্তকারীরা।
সঞ্জয় ভদ্র ও সৌমেন ভট্টাচার্য: ভোটমুখী বাংলায় উদ্ধার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করল বেঙ্গল STF। উদ্ধার ৫ কোটি টাকা। বাজেয়াপ্ত একটি স্করপিও গাড়ি। নারায়ণপুর থানার আকাঙ্খা মোড় থেকে উদ্ধার এই বিপুল পরিমাণ টাকা।
সবই ৫০০ টাকার নোটে। ৫০০ টাকার নোটেই উদ্ধার এই ৫ কোটি টাকা। গাড়ি চালক সহ গ্রেফতার দুই। ধৃতদের নাম আক্রম খান ও ইমরান খান। ধৃতরা দুজনেই বীরভূমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া এই টাকার উৎস সন্ধান করছে বেঙ্গল STF। সূত্র মারফত খবর পেয়ে যৌথভাবে অভিযান চালায় বেঙ্গল STF-এর একটি দল এবং নারায়ণপুর থানার স্থানীয় পুলিস। তখনই ধরা পড়ে গাড়িটি। উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা।
পুলিস সূত্রে খবর, টাকাটি নিউটউনের দিকে আনা হচ্ছিল। জানা গিয়েছে, স্করপিও গাড়িটি করে নগদ আসছিল বীরভূম থেকে। গন্তব্য ছিল কলকাতা। তল্লাশির সময়ই সন্দেহ হওয়ায় গাড়িচালক সহ ২ জনকে ধরা হয়। গাড়ির ভিতর তল্লাশিতে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নগদ। টাকার অংকে যার মূল্য ৫ কোটি। স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসাররা ইতিমধ্যেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। গাড়িটি কার কাছে যাচ্ছিল, সেটাই জানার চেষ্টায় তদন্তকারীরা।
উদ্ধার হওয়া টাকার কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি ধৃতরা। সমস্ত টাকা চেইন দেওয়া অনেকগুলি ব্যাগের মধ্যে রাখা ছিল। এই ঘটনায় ধৃত দুজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে নিউটাউন থানার পুলিস। সাদা রঙের মাহিন্দ্রা স্করপিও গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস। তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বেঙ্গল এসটিএফ।
