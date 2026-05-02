Falta Repoll: ফল ঘোষণার পর ফের নতুন করে ভোট ফলতায়: বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের

ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের। সোমবার গণনার পর ফের ভোট ফলতায়! কবে? ২১ মে। ২ দিন পর, ২৪ মে ভোটগণনা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 2, 2026, 10:57 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের। সোমবার গণনার পর ফের ভোট ফলতায়! কবে? ২১ মে। ২ দিন পর, ২৪ মে ভোটগণনা।

দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল ভোট হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায়। সেদিন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে অনিয়মের ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ে। স্রেফ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নয়, বহু বুথে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন ভোটারদের একাংশই। এমনকী, বেশ কয়েকটি বুথে নাকি ইভিএমের বিজেপির প্রতীকের উপর টেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল! আজ, শনিবার যখন  মগরাহাট পশ্চিম ও ডায়মন্ডহারবারে বিধানসভা কেন্দ্রে পুর্ননির্বাচন হয় গেল, তখন ফলতায় রিপোলের দাবিতে পথে নামেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কমিশন সূত্রে খবর, ফলতার ইভিএম ত্রুটি সংক্রান্ত অভিযোগগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু ফল ঘোষণা আগের দিন কি পুর্ননির্বাচন আদৌ সম্ভব? প্রশ্ন উঠেছে।  শেষপর্যন্ত 'বিশেষ' আইন প্রয়োগ করে ফল ঘোষণার ফলতার পুর্ননির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা  করল কমিশন।

মোটের উপর শান্তিপূণই। তবে বেশ কয়েকটি বুথের ভোটের দিন গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ ওঠেছে।  ভোট চলাকালীন কমিশনের অভিযোগ জানিয়েছেন বিরোধীরা। যেমন,  ভোটারদের বুথে আসতে বাধা দেওয়া বা ভয় দেখানো। বস্তুত,  সিসিটিভি ক্যামেরার লেন্সে টেপ লাগিয়ে দেওয়া মতো ঘটনা সামনে আসে। সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে মগরাহাট পশ্চিমের ১১টা বুথ, ডায়মন্ড হারবারের ৪ বুথে পুর্ননির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছিল কমিশন। কবে? গতকাল, শুক্রবার। এরপর আজ, শনিবার নির্দিষ্ট বুথগুলিতে পুর্ননির্বাচন হয়।বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পুনর্নির্বাচনে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। মগরাহাট পশ্চিমে প্রায় ৮৬% এবং ডায়মন্ড হারবারে প্রায় ৮৮% ভোট পড়েছে।   

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

