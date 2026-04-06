West Bengal Assembly Election 2026: বেহালা পশ্চিমের বিগ নিউজ: TMC বনাম BJP ধুন্ধুমারে রত্নার বিরুদ্ধে ভয়ংকর FIR, গ্রেফতার হবেন? জানুন

West Bengal Assembly Election 2026: বেহালা পশ্চিমের বিগ নিউজ: TMC বনাম BJP ধুন্ধুমারে রত্নার বিরুদ্ধে ভয়ংকর FIR, গ্রেফতার হবেন? জানুন
সন্দীপ প্রামাণিক: ভোটের দামামা বাজার পর থেকেই কলকাতার বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র উত্তপ্ত। তবে এবার কোনও উন্নয়ন বা প্রচার নয়, বরং রাজনৈতিক হিংসা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তাল। সোমবার সকালে নির্বাচন কমিশনের সরাসরি নির্দেশে বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে কলকাতা পুলিস। পর্ণশ্রী থানায় এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে এই ঘটনার পর।
ঘটনার সূত্রপাত: রবিবারের ‘তাণ্ডব’
অশান্তির শুরু রবিবার দুপুরে। বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁর অভিযোগ, পর্ণশ্রী এলাকায় তাঁদের একটি দলীয় কার্যালয়ে আচমকাই হামলা চালায় তৃণমূলের একদল কর্মী-সমর্থক। অভিযোগ অনুযায়ী, তৃণমূলের লোকজন অফিসের ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়, আসবাবপত্র তছনছ করে এবং বিজেপির পোস্টার ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে।
বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই পুরো ঘটনায় সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজে পরিষ্কার দেখা গেছে কী ভাবে হামলা চালানো হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া সেই ‘তাণ্ডব’ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ঘটনার সময় সেখানে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় থেকে শুরু করে দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়।
পুলিসের ভূমিকা
ঘটনার প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিসের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলে বিজেপি। তাদের দাবি, পর্ণশ্রী থানার পুলিস দীর্ঘক্ষণ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি। এর প্রতিবাদে বেহালা পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা পর্ণশ্রী থানা ঘেরাও করেন। থানার সামনেই ধরনায় বসেন তাঁরা।
ইন্দ্রনীল খাঁর অভিযোগ, 'শাসক দলের অঙ্গুলিহেলনে পুলিস কাজ করছে না। আমাদের কর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে আর পুলিস নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' বেশ কিছুক্ষণ থানা ঘেরাও এবং বিক্ষোভ চলার পর অবশেষে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি।
রত্না চট্টোপাধ্যায়ের পাল্টা অভিযোগ
অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ও পাল্টা অভিযোগ নিয়ে পর্ণশ্রী থানায় হাজির হন। তাঁর দাবি, বিজেপি কর্মীরাই উস্কানি দিয়েছে এবং তৃণমূলের পোস্টার-ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেছে। ভাঙচুরের সময় তিনি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধেও পাল্টা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বিজেপি এলাকা দখল করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের কর্মীদের ওপর চড়াও হচ্ছে।'
কমিশনের হস্তক্ষেপ
ঘটনাটি দিল্লির নির্বাচন কমিশনের নজরে আসতেই তারা নড়েচড়ে বসে। রাজ্য পুলিসের কাছ থেকে দ্রুত রিপোর্ট তলব করা হয়। সোমবার সকালে কমিশন সূত্রে জানা যায়, পর্ণশ্রীর ঘটনায় রত্না চট্টোপাধ্যায়ের নাম এফআইআর-এ যুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভাঙচুরে লিপ্ত থাকা এবং হিংসায় উস্কানি দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। কমিশনের এই কড়া পদক্ষেপের পর পুলিস দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়।
বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক প্রভাব
রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত গোটা পর্ণশ্রী ও বেহালা পশ্চিম এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বেহালা পশ্চিমের লড়াই এবার ব্যক্তিগত ও সংঘাতের পর্যায়ে চলে গেছে। রত্না চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনীল খাঁর এই দ্বৈরথ কেবল ভোটের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই, তা এখন আইনি লড়াইয়েও রূপ নিয়েছে।
এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বেগ
ভোটের আগে এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। পর্ণশ্রীর এক বাসিন্দা জানান, 'আমরা শান্তি চাই। রাজনৈতিক দলগুলো যদি এভাবেই মারামারি করে, তবে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে যেতে ভয় পাবে।' নির্বাচন কমিশন যদিও আশ্বস্ত করেছে যে, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে এবং নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে তারা সব ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নেবে।
গতকাল তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার হওয়া নিয়ে আজকে মনোনয়ম জমা দেওয়ার পর সেই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলের প্রার্থী বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়। বেহালার নিউ ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে নমিনেশন করে বেরোলেন। তিনি বললেন যতই FIR হোক, তিনি আশাবাদী ৫০ হাজার ভোটে জিতবেন।
রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়া তৃণমূল শিবিরের জন্য যেমন একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তেমনি এটি কমিশনের নিরপেক্ষতার বার্তাও দিচ্ছে। বেহালা পশ্চিমের এই উত্তাপ আগামী দিনে ভোটের বাক্সে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে আপাতত পর্ণশ্রী থানার এই আইনি পদক্ষেপ এবং এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল রাজনৈতিক সংঘাতকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
