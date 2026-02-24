English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • West Bengal Assembly Election 2026: বাংলা জয়ে বিজেপির স্লোগানে বদল? অংক কষেই জয় শ্রী রাম এখন...

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলা জয়ে বিজেপির স্লোগানে বদল? অংক কষেই 'জয় শ্রী রাম' এখন...

Jai Shree Ram Vs Jai Ma Kali, BJP new slogan for West Bengal Assembly Election 2026?: রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিজেপির “জয় শ্রী রাম” মূলত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে বেশি সাড়া ফেলেছিল। এবার বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 24, 2026, 05:18 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: বাংলা জয়ে বিজেপির স্লোগানে বদল? অংক কষেই 'জয় শ্রী রাম' এখন...
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দরজায় কড়া নাড়ছে ভোট। পাখির চোখ ছাব্বিশে বাংলা বিজয়। আর তাই বিজেপি অংক কষে বাংলায় নিজেদের নতুন করে ব্র্যান্ডিংয়ের পথে যেন বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই বাংলার ভোটারদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা চিঠিতে ব্যবহৃত সাম্প্রতিক শব্দবন্ধ যেন সেই দিকনির্দেশ-ই করছে। আর তারপরই জল্পনা ছড়িয়েছে, প্রশ্ন উঠছে, বাংলা বিজয়ের লক্ষ্যে কি স্লোগানে বদল আনছে বিজেপি? 

'জয় শ্রী রাম' থেকে 'জয় মা কালী'! বাংলায় বিজেপির জমি শক্ত করতে কি হতে চলেছে নতুন স্লোগান? অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ও তার ভাবাবেগকে কাজ লাগিয়ে যে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগানের সূচনা, এবার বাংলায় কি সেই একই মন্ত্রে জয় হাসিল করতে সেটাই হতে চলেছে 'জয় মা কালী'? তার ইঙ্গিত যেন দিচ্ছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যেখানে বাংলা বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই রাজ্যের ভোটারদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্প্রতি লিখেছেন “জয় মা কালী”! 

বহিরাগত তকমা ঘোচানো

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিজেপির “জয় শ্রী রাম” মন্ত্র মূলত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে বেশি সাড়া ফেলেছিল। এবার বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে দীর্ঘদিনের 'বহিরাগত' ঝেড়ে ফেলতে বিজেপি সম্ভবত “জয় শ্রী রাম” স্লোগান থেকে সরে আসতে চলেছে। যার ইঙ্গিত লুকিয়ে মোদীর 'জয় মা কালী'তে। বাঙালি সংস্কৃতির মননে গভীরভাবে প্রোথিত মা কালী ও মা দুর্গার নাম। আর চিঠিতে মোদী শুরুতেই লিখেছেন, 'আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী... জয় মা কালী...' বাংলার ভোটারদের কাছে মোদী লিখিত আবেদন রেখেছেন, যাতে তিনি একবার হলেও এই রাজ্যের মানুষের সেবা করার সুযোগ পান। 

নারীশক্তির জয়গান

উল্লেখ্য, দেবী দুর্গা ও দেবী কালী নারীশক্তির প্রতিমূর্তি। আর সেই দেবী কালীর আরাধনা করে মোদী চিঠির শুরুতেই নারীশক্তির জয়গান গেয়েছেন। উল্লেখ্য, এবার বিধানসভা নির্বাচনে শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির অন্যতম হাতিয়ার হতে চলেছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা। পাশাপাশি, ভোটবাক্সে নারী ভোটারদের গুরুত্বও বিজেপির অজানা নয়। বিহার থেকে মহারাষ্ট্র, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নারীরা নির্ণায়ক ভূমিকায় উঠে এসেছে। বাংলাও যে তার ব্যতিক্রম হবে না, সেই জলও মাপতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। 

