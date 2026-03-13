West Bengal Assembly Election 2026: রবি বা সোমেই নির্বাচনের নির্ঘণ্ট, ভোট হয়তো মাত্র ১ দফায়: কমিশন সূত্রে লেটেস্ট আপডেট

West Bengal Assembly Election 2026:  এক দফাতেই ভোট করাতে চায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতর। নির্বাচন কমিশনকে তেমনই জানানো হয়েছে বলে খবর।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 13, 2026, 07:07 PM IST
রবি বা সোমেই নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: আর জল্পনা নয়। রবি কিংবা সোমবারেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে। ক'দফায় ভোট? এক দফাতেই ভোট করাতে চায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দফতর। নির্বাচন কমিশনকে তেমনই জানানো হয়েছে বলে খবর।

রাজ্যে SIR শেষ। চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও প্রকাশ করে দিয়েছে কমিশন। ভোট কবে? তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছিল। বস্তুত, সোমবার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছিল। সেই জল্পনাতে এবার কার্যত শিলমোহর পড়ল। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছিল ৪ মার্চ। প্রথম দফার ভোট নেওয়া হয়েছিল ৪ এপ্রিল। ২০২১ সালের যে বিধানসভা নির্বাচন হয় সেখানে নির্বাচন ঘোষণা হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং প্রথম দফার ভোট হয়েছিল ২৭ মার্চ। প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিন ও পরের বারে ৩১ দিনের ব্যবধান ছিল।

কমিশন সূত্রে খবর, ১ থেকে ৩ দফায় ভোট নেওয়া হতে পারে। তার বেশি দফায় ভোট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নিয়ম অনুযায়ী ভোটের দিন ঘোষণা ও ভোট গ্রহণের মধ্যে ২৩ দিনের গ্য়াপ রাখতে হয় এবং ফলপ্রকাশ ও সরকার গঠনের জন্য রাখতে হবে ১ সপ্তাহ সময়। ৫ মে সরকার গঠন করতে হবে। 

সম্প্রতি কলকাতা এসেছিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বাধীন কমিশনের ফুলবেঞ্চ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন কমিশনের ফুলবেঞ্চেক সদস্যরা। সূত্রের খবর, বৈঠকে বিজেপি, সিপিআই(এম), কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলি এক বা সর্বাধিক ২ দফায় ভোট করানোর দাবি জানিয়েছে। বিরোধীদের মতে, বেশি দফায় ভোট হলে দুষ্কৃতীদের এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ থাকে। তাই অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে কম দফায় ভোট হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

এদিকে ছাব্বিশে বিধানসভা ভোট নিয়ে বড় ভবিষ্যদ্বাণী করে দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, 'যদি সত্য়িকারের রাষ্ট্রবাদী জনগণ, তিনি হিন্দু হতে পারেন, মুসলমান হতে পারেন। তাঁরা যদি নির্বাচনে ভোট দিতে যায় বেশি সংখ্যায়, তাহলে কোনও অংকতেই তৃণমূল কংগ্রেস ২ ডিজিটের বেশি পাবে না। অর্থাত্‍ একশোর নিচে থাকা উচিত'।  বলেন, 'পূর্ণ নিরাপত্তায় ভোট চেয়েছি। যত কম দফায় না করলে নয়, তত কম দফায় করা উচিত'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

