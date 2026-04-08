  • West Bengal Assembly Election 2026 | Sudipta Sen: আবার বছর তোরো পর: ভোটমুখী বাংলায় বৃহস্পতিবারই খোলা আকাশের নীচে সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেন, জেলমুক্তি

West Bengal Assembly Election 2026 | Sudipta Sen: আবার বছর তোরো পর: ভোটমুখী বাংলায় বৃহস্পতিবারই খোলা আকাশের নীচে সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেন, জেলমুক্তি

Saradha Chit Fund case Update: সুদীপ্ত সেনের বিরুদ্ধে মোট ৩৮৯ টি কেস দায়ের হয়েছে, যার মধ্যে ৭৭ টি সিবিআইকে হস্তান্তর করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। সেই মামলাগুলি থেকে আগেই জামিন পেয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন। বারাসাত থানায় দায়ের হওয়া দুটি মামলায় জামিন পাচ্ছিলেন না। সেটা থেকে আজ পেয়েছেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 8, 2026, 05:34 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026 | Sudipta Sen: আবার বছর তোরো পর: ভোটমুখী বাংলায় বৃহস্পতিবারই খোলা আকাশের নীচে সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেন, জেলমুক্তি
দীর্ঘ ১৩ বছর পর সুদীপ্ত সেনের জেলমুক্তি বৃহস্পতিবার

অর্ণবাংশু নিয়োগী:  দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পর অবশেষে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে চলেছেন রাজ্যের সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির প্রধান অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেন। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর শেষ দুটি মামলাতেও জামিন মঞ্জুর করেছে। 

এর ফলে দীর্ঘ ১২ বছর ১১ মাস জেলবন্দি থাকার পর তাঁর কারামুক্তিতে আর কোনো আইনি বাধা রইল না। সম্ভবত কাল, বৃহস্পতিবারই প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মুক্তি পাবেন তিনি।

আইনি লড়াই ও জামিন প্রাপ্তি

সুদীপ্ত সেনের বিরুদ্ধে মোট ৩৮৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এর মধ্যে ৭৬টি মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেছিল সিবিআই। 

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সেই সবকটি মামলায় তিনি আগেই জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য পুলিশের হাতে থাকা ৩০৮টি মামলার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত থানার দুটি মামলা তাঁর মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুদীপ্ত সেনের বিরুদ্ধে মোট ৩৮৯ টি কেস দায়ের হয়েছে, যার মধ্যে ৭৭ টি সিবিআইকে হস্তান্তর করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। সেই মামলাগুলি থেকে আগেই জামিন পেয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন। বারাসাত থানায় দায়ের হওয়া দুটি মামলায় জামিন পাচ্ছিলেন না। সেটা থেকে আজ পেয়েছেন। 

গত মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে আদালত রাজ্য পুলিস ও সিবিআই—উভয় পক্ষকেই তীব্র ভর্ৎসনা করে। চার্জশিট পেশ হওয়ার এক দশক পরেও কেন ট্রায়াল বা বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা গেল না, সেই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। 

বুধবার আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, একজন ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিচারহীন অবস্থায় আটকে রাখা যায় না। এরপরই বারাসত থানার মামলা দুটিতে সুদীপ্ত সেনের জামিন মঞ্জুর হয়।

জামিনের শর্তাবলি

যদিও আদালত জামিন দিয়েছে, তবে সুদীপ্ত সেনের ওপর বেশ কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে:

আর্থিক বন্ড: ৫,০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে এই জামিন দেওয়া হয়েছে।

নথি জমা: তাঁকে তাঁর পাসপোর্ট আদালতে জমা রাখতে হবে এবং কোনোভাবেই বিদেশ যাত্রা করতে পারবেন না।

যোগাযোগ ও নজরদারি: নিজের মোবাইল নম্বর তদন্তকারী অফিসার ও পুলিসের কাছে জমা রাখতে হবে এবং কোনও পরিস্থিতিতেই ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে না (বারাসত থানা ও নিম্ন আদালতকে না জানিয়ে)।

হাজিরা: প্রতি মাসে অন্তত একবার তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে। এছাড়া নিম্ন আদালতে মামলার শুনানি চললে সশরীরে অথবা ভার্চুয়ালি হাজিরা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

প্রভাব খাটানো: তিনি কোনোভাবেই সাক্ষীদের ওপর প্রভাব খাটাতে পারবেন না বা কোনো অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের সাথে যুক্ত হতে পারবেন না।

ফিরে দেখা: ২০১৩-র সেই তোলপাড়

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সারদা গোষ্ঠীর কোটি কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসতেই গোটা রাজ্য জুড়ে হাহাকার শুরু হয়। লক্ষ লক্ষ আমানতকারী তাঁদের সর্বস্ব খুইয়ে পথে বসেন। 

কেলেঙ্কারি ফাঁস হতেই সহযোগী দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কাশ্মীরের সোনমার্গে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন। ২০১৩ সালের ২৭ এপ্রিল কাশ্মীর থেকে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিস তাঁদের গ্রেফতার করে। সেই থেকে দীর্ঘ প্রায় ১৩ বছর ধরে তিনি প্রেসিডেন্সি জেলেই বন্দি ছিলেন।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ঘটনাচক্রে, রাজ্যে যখন বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে, ঠিক তখনই সারদাকর্তার এই মুক্তি রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনার জন্ম দিয়েছে। 

সারদাকাণ্ড-- বাংলার রাজনীতিতে বরাবরই একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। নির্বাচনের মুখে প্রধান অভিযুক্তের জেল থেকে বেরিয়ে আসা শাসক ও বিরোধী উভয় শিবিরের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সারদাকর্তার মুক্তি প্রসঙ্গে বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী তথা একদা সারদা কাণ্ডেই জেল খাটা কুণাল ঘোষ বলেন, 'কারও জামিন হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণ আইন-আদালতের বিষয়। তিনি আবেদন করেছিলেন, আদালত মঞ্জুর করেছে। এটা নিয়ে আলাদা করে কোনো ব্যাখ্যা বা রাজনৈতিক মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।'

১৩ বছরের দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে সুদীপ্ত সেনের মুক্তি সারদাকাণ্ডের ইতিহাসে একটি বড় মোড়। যদিও তিনি মুক্তি পাচ্ছেন, কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ আমানতকারী তাঁদের সারাজীবনের সঞ্চয় এই সংস্থায় রেখে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের টাকা ফেরতের বিষয়টি এখনও অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছে। 

এখন দেখার বিষয়, জেল থেকে বেরিয়ে সুদীপ্ত সেন নতুন করে কোনও তথ্য বা চাঞ্চল্যকর কোনও বয়ান সামনে আনেন কি না।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

West Bengal Assembly Election 2026, Sudipta Sen, Debjani Mukhopadhyay, Saradha Chit Fund case big update, Supreme Court, Bail from jail
