West Bengal Assembly Election 2026 | Sudipta Sen: বিগ ব্রেকিং! ভোটের আগেই শাপমোচন? ১৪ বছর বনবাসের পর কি অবশেষে মুক্তি পাচ্ছেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন?
অর্ণবাংশু নিয়োগী: সুদীপ্ত সেনের জামিন পাওয়া কি শুধু তাহলে সময়ের অপেক্ষা?
ছাব্বিশের ভোটের আগেই কি জেলমুক্তি? নির্বাচনের আগেই কি মুক্তি সুদীপ্ত সেনের? জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িত সংস্থার কর্ণধার? মুক্তির আবেদন নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ সারদা কর্তা।
সারদা কর্তার জামিন মামলায় রাজ্যকে তুলোধোনা, সিবিআইকে ভর্ত্সনা ডিভিশন বেঞ্চের। জামিন মামলায় শুনানি শেষ। রায় দান স্থগিত।
এবার টাকা ফেরানোর জন্য সারদা ও তালুকদার কমিটির তরফে বাজার থেকে তোলা টাকার হিসেব, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির হিসেব, আমানতকারীদের কাছে বকেয়ার হিসেব জমা দিতে হবে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে।
মামলাকারীর আইনজীবী: ৩৮৯ মামলা হয় সারদার বিরুদ্ধে। ২৭ এপ্রিল ২০১৩ গ্রেফতার বিধান নগর থানার মামলায়।
সিবিআই ৭৬ টি মামলা হাতে নেয়। তারা সব মিলিয়ে চারটে মামলা দায়ের করে। বাকিগুলোয় রাজ্য পুলিস চার্জশিট দেয়। সেই চার মামলায় জামিন পেয়ে যায় সুদীপ্ত সেন। বেল বন্ড জমা দেয়। এখন রাজ্য পুলিসের হাতে থাকা ৩০৮ মামলার ২ টো মামলায় আটকে।
বারাসাত থানার ২ টি মামলায় এখনও জামিন হয়নি।
বিচারপতি: ২০১৪ সালে চার্জশিট দিয়েছে। অথচ এতদিনেও ট্রায়াল শুরু হয়নি!তাহলে এইভাবে কি একজনকে আটকে রাখা যায়? আর জামিন পেলে কোর্টকে টাকা মেটানোর ক্ষেত্রেও সাহায্য হবে।
আইনজীবী: বারাসাত থানার একটি মামলায় নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ২০২৪ সালে পাওয়া যায়।
সিবিআইকে বিচারপতি: সিবিআই ট্রায়াল কবে শেষ করবে? শুধু জামিন পেয়ে গেছে, সেটাই যথেষ্ট? ট্রায়াল করানোর কোনও দায় সিবিআইয়ের নেই? তাহলে কেন আটকে রাখা হবে?
বিচারপতি বলেন, সারদার ৯ টা বাংলো, একটা ফ্ল্যাট মাত্র ৫২ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে! এটা কে করেছে? এত কম টাকায় কি করে বিক্রি হয়? এই ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত জানতে হবে।
২০ টি বাংলো, ১০ টা ফ্ল্যাট ৫০ লাখে কি করে বিক্রি হয়? এটা রিপোর্ট বলছে।
কমিটি কি করছে? ২০ হাজার আবেদন নিয়ে বসে রয়েছে। ৫০০ আবেদন খতিয়ে দেখেছে। ২৩ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি।
প্রসঙ্গত, ২০২৫-এর অগাস্টে সারদা কেলেঙ্কারির তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস পান সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদ ৪০৬ (অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ), ৪২০ (প্রতারণা)-এ অভিযুক্ত ছিলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্য়ায়। ১২ বছর ধরে টানাপোড়েন চলার পর, ২০১৩ সালের আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস পান সুদীপ্ত ও দেবযানী। কলকাতার ব্য়াঙ্কশাল কোর্ট তাঁদের বেকসুর খালাসের রায় দেয়।
উল্লেখ্য, সেইসময় আদালতে সুদীপ্ত এবং দেবযানীর আইনজীবী দাবি করেছিলেন, একটি মামলাতেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করতে পারেননি সরকারি আইনজীবী। আর সেই সওয়ালের ভিত্তিতেই সুদীপ্ত ও দেবযানী বেকসুর খালাস পান। ২০১৩ সালের ২৩ এপ্রিল সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি মামলায় জম্মু ও কাশ্মীরের সোনমার্গ থেকে গ্রেফতার হন সুদীপ্ত ও দেবযানী। ১২ বছর পর প্রথমবার সারদা কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত কোনও মামলায় গত বছর বেকসুর খালাস পান দুজনে।
তবে ৩ মামলায় বেকসুর খালাস পেলেও, জেলমুক্তি ঘটেনি সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্য়ায়ের। কারণ, রাজ্য সরকারের দায়ের করা মোট ২৫০টি মামলার মধ্যে ২১৪টি মামলায় জামিন মিললেও, বাকি মামলাগুলিতে জামিন না থাকায় জেলেই থাকতে হয় দুজনকে। জেল থেকে ছাড়া পাননি সুদীপ্ত সেন। প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন সুদীপ্ত সেন। আর দমদম সেন্ট্রাল জেলে দেবযানী মুখোপাধ্যায়। এবার দেখার সুপ্রিম নির্দেশে ভোটের আগেই সারদা কর্তার জেলমুক্তি ঘটে কিনা?
