West Bengal Assembly Election 2026: মুসলিম ভোট ভাগ করতে বিজেপির সঙ্গে ১০০০ কোটি টাকার ডিল, হুমায়ুন ধান্দাবাজ: ভিডিয়ো ফাঁস করে দাবি তৃণমূলের (WATCH VDO)

West Bengal Assembly Election 2026: মুসলিম ভোট ভাগ করতে বিজেপির সঙ্গে ১০০০ কোটি টাকার ডিল, হুমায়ুন ধান্দাবাজ: ভিডিয়ো ফাঁস করে দাবি তৃণমূলের (WATCH VDO)
Humayun Kabir Sting Operation: বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে বিশেষ সাংবাদিক বৈঠক ডেকে কুণাল ঘোষ, ফিরহাদ হাকিম এবং অরূপ বিশ্বাস দাবি করেন, বাংলার ভোট কাটতে এবং মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করতে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বিজেপি। আর এই ষড়যন্ত্রের মূল পাণ্ডা হুমায়ুন কবীর। এর পিছনে মদত রয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (PMO), শুভেন্দু অধিকারী এবং একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলার রাজনীতিতে আছড়ে পড়ল মহাবিস্ফোরণ। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাঁত এবং হাজার কোটি টাকার ‘ডিলের' ভিডিয়ো প্রকাশ করে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দিল তৃণমূল কংগ্রেস।
ভিডিয়োর বিষয়বস্তু
তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ওই ভিডিয়োতে (যার সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম) হুমায়ুন কবীরকে অত্যন্ত বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে।
কী কথোপকথন রয়েছে ওই VDOতে?
ভোট কাটার অঙ্ক: হুমায়ুন কবীর দাবি করছেন, তিনি যত বেশি মুসলিম ভোট নিজের দিকে টানবেন, তত বেশি হিন্দু ভোট মেরুকরণের মাধ্যমে বিজেপির দিকে যাবে। মমতার ওপর থেকে মুসলিম ভরসা সরে গেলে হিন্দুরা বিকল্প হিসেবে বিজেপিকেই বেছে নেবে।
মসজিদ ও আবেগ: বাবরি মসজিদের নাম ব্যবহার করে সংখ্যালঘু আবেগ উসকে দিয়ে জুম্মার নামাজে ভিড় জমানোর কথা বলছেন তিনি। হুমায়ুনকে বলতে শোনা যায়, 'মুসলিমরা খুব সরল, তাদের বোকা বানানো সহজ।'
আর্থিক লেনদেন: প্রতিটি কেন্দ্রে ৩-৪ কোটি টাকা করে মোট ১০০০ কোটি টাকার দাবি করেছেন তিনি। এর মধ্যে ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা ‘অ্যাডভান্স’ হিসেবে পাওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।
যোগাযোগের জাল: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ করানোর আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে বলে ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে।
'কুলাঙ্গার, কীটের উচিত শাস্তি হোক': ফিরহাদ হাকিম
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন কবীরের ওপর প্রবল ক্ষোভ উগরে দেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি হুমায়ুনকে ‘কুলাঙ্গার’ এবং ‘বেইমান’ সম্বোধন করে বলেন, 'ওর আসল রূপ জানতাম বলেই ওকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। ও আজ মুসলিম ধর্মকে বিক্রি করছে। মসজিদের নামে ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে সওদা করছে। মুসলিম সমাজ কি বুদ্ধিহীন? এর জবাব ভাইরা ভোটবাক্সে দেবে।'
তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি যখন এসআইআর (SIR) করে মালদহ-মুর্শিদাবাদে মুসলিমদের নাম বাদ দিচ্ছে, তাতেও শান্তি হচ্ছে না। তাই এখন ধর্মকে ঢাল করে বেইমানদের কিনে ভোট ভাগের রাজনীতি করছে। এই পাপের জবাব ওকে দিতে হবে।'
ফিরহাদ সরাসরি আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকেও আক্রমণ করে বলেন, 'আপনি যে বিজেপির ‘বি’ টিম তা প্রমাণিত। এবার সরাসরি বিজেপিকে ভোট দিন।'
PMO-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন কুণাল ঘোষের
তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বিষয়টিকে ‘জাতীয় নিরাপত্তার ওপর আঘাত’ এবং ‘গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'ভিডিয়োতে ১০০০ কোটি টাকা খরচের কথা বলা হয়েছে এবং পিএমও-র (PMO) জনৈক অফিসারের নাম উঠে এসেছে।
কে সেই অফিসার যে আড়াল থেকে এই নোংরা খেলায় মদত দিচ্ছে? ইডি (ED) কেন এদের ডাকছে না? অবিলম্বে হুমায়ুন কবীরকে জেরা করা উচিত এবং এই হাজার কোটির দুর্নীতির রহস্য উন্মোচন হওয়া দরকার।'
'বাংলার মাটি নবজাগরণের মাটি'
মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস দাবি করেন, নির্বাচনের আগেই বিজেপি হেরে গিয়েছে বলে এই ধরনের মরিয়া চক্রান্ত করছে। তিনি বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের হৃদয়ে আছেন। হাজার কোটি কেন, ৫০ হাজার কোটি টাকা দিলেও বাংলার ভোট কেনা যাবে না। মহারাষ্ট্র বা বিহারে ওরা এভাবে জিতলেও বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলন ও নবজাগরণের মাটি, এখানে এই চক্রান্ত সফল হবে না।” অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি কোনোভাবেই ৫০টি আসন পার করতে পারবে না।
হুমায়ুন কবীরের পালটা চ্যালেঞ্জ
ভাইরাল ভিডিও নিয়ে রাজ্য জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হতেই মুখ খুলেছেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর দাবি, এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং তাঁর কণ্ঠস্বর নকল করা হয়েছে।
হুমায়ুন অভিযোগ করেন, 'ইজরায়েল থেকে মেশিন এনে আমার ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে। হোয়্যাটসঅ্যাপ কল রেকর্ড করা হচ্ছে।' তিনি পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, 'এই ভিডিয়োর সত্যতা প্রমাণ করতে পারলে আমি সব প্রার্থী তুলে নেব। আর প্রমাণ না হলে আমি দু’হাজার কোটি টাকার মানহানির মামলা করব।'
নারদ-সন্দেশখালির স্মৃতি
২০১৬ সালের নারদ কাণ্ড এবং ২০২৪-এর সন্দেশখালির পর হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে এই ‘স্টিং অপারেশন’ বাংলার নির্বাচনী রাজনীতিতে তৃতীয় বড় ধাক্কা--যেখানে সরাসরি ১০০০ কোটি টাকার লেনদেন এবং সংখ্যালঘু ভোট ভাগের ব্লু-প্রিন্ট প্রকাশ্যে আসার দাবি।
বাংলার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে সংখ্যালঘু ভোটাররা এই ঘটনাকে কী ভাবে দেখছেন, তার প্রতিফলন ঘটবে আসন্ন নির্বাচনের ফলাফলে। এই ঘটনার জেরে নির্বাচন কমিশন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
