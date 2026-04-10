West Bengal Assembly Election 2026: আমি এসব পছন্দ করি না: বেলেঘাটায় নিজের পোস্টার ছিঁড়লেন তৃণমূল প্রার্থী কুণাল

West Bengal Assembly Election 2026: আমি এসব পছন্দ করি না: বেলেঘাটায় নিজের পোস্টার ছিঁড়লেন তৃণমূল প্রার্থী কুণাল
West Bengal Assembly Election 2026: 'দরকার হলে সিপিএমের পোস্টার চেয়ে এনে, আমাদের ছেলেরা সিপিএমের পোস্টার মেরে দেবে'।
প্রবীর চক্রবর্তী: ভোটের মুখে অগ্নিশর্মা তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ। বেলেঘাটায় নিজের পোস্টার নিজেই ছিঁড়ে দিলেন তিনি! দলের কর্মীদের কড়া বার্তা, 'যার পার্টি পোস্টার, তার থাকবে। তার উপরে কোনও পোস্টার পড়বে না। আমি এসব পছন্দ করি না'।
ছাব্বিশে বাংলায় জমজমাট ভোটের লড়াই। প্রচার চলছে জোরকদমে। পরেশ পাল নন, বেলেঘাটা কেন্দ্রে এবার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ। আর সিপিএম প্রার্থী পারমিতা রায়। তাঁর সমর্থনে এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় পোস্টার লাগিয়েছিলেন দলের কর্মী-সমর্থকরা।
এদিকে বেলেঘাটায় সিপিএম প্রার্থীর পোস্টারের উপরেও কুণালের সমর্থনে পোস্টার মেরে দিয়েছিলেন এলাকারই কিছু অতি উত্সাহী কয়েকজন তৃণমূলকর্মী। খবর পেয়ে আজ, শুক্রবার নিজে সেখানে যান কুণাল। এরপর নিজের হাতে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন তিনি।
কুণালে সাফ কথা, 'সিপিএম জমানায় সিপিএম করেছে। আমাদেরগুলি ভাঙত। আমরা এই অসভ্যতা করব না। আমাদের জিততে গেলে সিপিএমের পোস্টারে উপর আমাদের পোস্টার মারতে হবে। এত খারাপ দিনকাল পড়েনি'। তৃণমূলকর্মীদের নির্দেশ, 'সব খুলবে। দরকার হলে সিপিএমের পোস্টার চেয়ে এনে, আমাদের ছেলেরা সিপিএমের পোস্টার মেরে দেবে'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)