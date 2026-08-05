/বিধানসভার নজিরবিহীন কাণ্ড, এই প্রথম সাসপেন্ড মার্শাল! কারণটা কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভার ইতিহাসে বেনজির। এই প্রথমবার সাসপেন্ড করা হল কোনও মার্শালকে! শাস্তির মুখে পড়লেন মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হবে। যতদিন তদন্ত চলবে, ততদিন সাসপেন্ড থাকবেন ওই মার্শালকে। সূত্রের খবর তেমনই।
ঘটনার সূত্রপাত জুলাইয়ের গোড়ার দিকে। রাজ্য বিধানসভার বিধায়কদের নিয়ে ২ একটি কর্মশালা হয়েছিল বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে। সেই কর্মশালায় এসেছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সূত্রের খবর, তখনই মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে মার্শালকে সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধানসভার সচিব সৌমেন্দ্রনাথ দাস।
বিধানসভা নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকেন মার্শালরা। নিজস্ব টিম নিয়ে কাজ করেন তাঁরা। সম্প্রতি তৃণমূলের দুই পক্ষের অশান্তিতে উত্তাল হয়ে ওঠেছিল বিধানসভা। ঋতশিবিরের বিধায়ক আখরুজ্জামানের সঙ্গে রীতিমতো বাদানুবাদের জড়িয়ে পড়েছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। এরপর অধ্যক্ষের নির্দেশে চ্যাংদোলা কুণালকে বিধানসভা থেকে বের করে দেন মার্শালরা।
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