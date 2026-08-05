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বিধানসভার নজিরবিহীন কাণ্ড, এই প্রথম সাসপেন্ড মার্শাল! কারণটা কী?

বিধানসভার ইতিহাসে বেনজির। এই প্রথমবার সাসপেন্ড করা হল কোনও মার্শালকে!  শাস্তির মুখে পড়লেন মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হবে। যতদিন তদন্ত চলবে, ততদিন সাসপেন্ড থাকবেন ওই মার্শালকে। সূত্রের খবর তেমনই।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 05, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:42 PM IST
বিধানসভার নজিরবিহীন কাণ্ড, এই প্রথম সাসপেন্ড মার্শাল! কারণটা কী?
Image Credit: বিধানসভার নজিরবিহীন কাণ্ড

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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