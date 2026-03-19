  Mamata Banerjee Vs Suvendu Adhikari Bhabanipur: ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে: শুভেন্দুকে গুরুত্ব নয়, প্রচারের রূপরেখা চূড়ান্ত তৃণমূলের

Mamata Banerjee Vs Suvendu Adhikari Bhabanipur: 'ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে': শুভেন্দুকে গুরুত্ব নয়, প্রচারের রূপরেখা চূড়ান্ত তৃণমূলের

Mamata Banerjee Vs Suvendu Adhikari Bhabanipur:  ছাব্বিশে ভরকেন্দ্র ভবানীপুরে।  ভোটের প্রচারে শুভেন্দু অধিকারীকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। মিটিং-মিছিল নয়, ডোর-টু-ডোর প্রচারে জোর। হবে ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মিসভা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 19, 2026, 04:23 PM IST
Mamata Banerjee Vs Suvendu Adhikari Bhabanipur: 'ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে': শুভেন্দুকে গুরুত্ব নয়, প্রচারের রূপরেখা চূড়ান্ত তৃণমূলের
'উন্নয়ন ঘরে ঘরে, ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে'

প্রবীর চক্রবর্তী: 'উন্নয়ন ঘরে ঘরে, ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে'। ভোটের প্রচারে শুভেন্দু অধিকারীকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। মিটিং-মিছিল নয়, ডোর-টু-ডোর প্রচারে জোর। প্রয়োজনে একই বাড়িতে ১০ বার প্রচার। সঙ্গে ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মিসভা। কেন্দ্রীয়ভাবে সভা ও মিছিল করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের কর্মী-সমর্থকদের স্পষ্ট বার্তা, 'কোনও প্ররোচনায় যেন পা না দেন'। সূত্রের খবর তেমনই।

ছাব্বিশে ভোটে ভবানীপুরে ফের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপক্ষে এবার খোদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আজ, বৃহস্পতিবার ভবানীপুর নিয়ে বিশেষ বৈঠক করল তৃণমূল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৮ ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলররা। সূত্রের খবর, বৈঠকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে বহতলগুলিতে কাউন্সিলরদের ডোর-টু জোর প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন স্লোগান, 'উন্নয়ন ঘরে ঘরে, ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে'। বৈঠক চলাকালীন একাধিকবার ফোনে খোঁজখবর নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই ভবানীপুরে প্রচার শুরু করে দিলেন শুভেন্দুও। তাঁর দাবি, 'কোনও চ্যালেঞ্জ নেই। কমপক্ষে ২৫ হাজার ভোটে আমি জিতব। এখানকার লোক মুক্তি চায়। আমাকে হকার দোকানদার সবাই বলছে, ওর এবং ওর পরিবারের  লোকের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ। আমাদের বাঁচান। সেইজন্যই মোদীজি আমাকে এখানে পাঠিয়েছে'।

তখন সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। একুশের বিধানসভা ভোটে তাঁর বিরুদ্ধে  পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে প্রার্থী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুর থেকে ভোটে লড়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়।

ভোটগণনার দিন ছিল টানটান উত্তেজনা। কখনও এগিয়ে ছিলেন শুভেন্দু, তো কখনও মমতা। সংবাদ সংস্থা এএনআই দাবি করে, ১২০০-র কাছাকাছি ভোটে জিতেছেন মমতা। কিন্তু পরে জানা যায়, তৃণমূল নেত্রী জেতেননি। ১৯৫৬ ভোটের ব্যবধানে মমতাকে পরাজিত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। গণনায় কারচুরি এখন মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে।

২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল। ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা ভোটে  দু'দফায়। ৫মে ভোট গণনা। মঙ্গলবার কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠক করে ২৯১ আসনে দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন অভিষেক ও সুব্রত বক্সী।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

