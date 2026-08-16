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বাংলায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু আয়ুষ্মান ভারত! '১.৪৩ কোটি অন্তর্ভুক্ত হবেন', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

West Bengal Ayushman Bharat: 'সারা ভারতবর্ষে ৩৮,৬০৪ হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। আমরা ক্যাটেগরি বি তে আছি। ১৭০০ আইটেমের উপর আগে চিকিৎসা পেতেন। এবার ১৯৫০ স্কিম যুক্ত হবে। নি এবং হিপ রিপ্লেসমেন্ট প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় পাবেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 16, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:16 PM IST
বাংলায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু আয়ুষ্মান ভারত! '১.৪৩ কোটি অন্তর্ভুক্ত হবেন', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বাংলায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু আয়ুষ্মান ভারত!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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