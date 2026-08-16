বাংলায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু আয়ুষ্মান ভারত! '১.৪৩ কোটি অন্তর্ভুক্ত হবেন', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

শুভেন্দু অধিকারী: আগেই ঘোষণা ছিল। এবার বাংলায় আনুষ্ঠানিভাবে চালু হয়ে গেল আয়ুষ্মান ভারত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আজকের দিন ১৯৪৬ সালে দ্যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে। ১০ হাজার হিন্দুকে খুন করা হয়েছিল। আগের সরকার এই দিনে খেলা হবে দিবস করত। আর এই সরকার আপনাদের শতায়ু প্রার্থনা করে আয়ুষ্মান দিবস পালন করে'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ১.৪৩ কোটি অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৮০ লক্ষ পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমায় আনলাম। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও বেসরকারি নিয়ে ১৫০০ হাসপাতাল আছে। এবার ১২৪০ বেসরকারি ও ৬২৭ সরকারি হাসপাতালে এই দুটো প্রকল্পের সুবিধা একসঙ্গে পাবেন। সত্তর বছরের বেশি বয়সী নাগরিক সব সুবিধা পাবেন'।
এর আগে এইসব প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ তে পাওয়া যেত
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর আগে পশ্চিমবঙ্গে এত সব সুবিধা মিলত! আজকে যে দুটি স্কিম চালু হল, সারা ভারতবর্ষে ৩৮,৬০৪ হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। আমরা ক্যাটেগরি বি তে আছি। মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং কলকাতাতে চিকিত্সার খরচ একই। ১৭০০ আইটেমের উপর আগে চিকিৎসা পেতেন। এবার ১৯৫০ স্কিম যুক্ত হবে। নি এবং হিপ রিপ্লেসমেন্ট প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় পাবেন'।
তৃণমূল আমলে ১৬ অগাস্ট ছিল 'খেলা দিবস'। মুখ্যমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা ১৬ আগস্ট খেলা হবে দিবস বাতিল করে আয়ুষ্মান দিবস পালন করব'। নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষ,'খেলা হবে বলতে গিয়ে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছেন, দুবার আমার কাছে হেরেছেন। তিনি সুকৌশলে ১৬ আগষ্ট খেলা হবে দিবস পালন করতেন'। সেই মতো আজ রবিবার পালিত হল আয়ুষ্মান ভারত দিবস।
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