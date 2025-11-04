English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

BJP: নভেম্বরেই বিজেপির রাজ্য কমিটির ঘোষণা! কারা থাকছেন? চলে এল আপডেট...

বছর ঘুরলেই রাজ্য বিধানসভা ভোট। হাতে আর বেশি সময় নেই।  নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই ঘোষণা করা হতে পারে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্যদের নাম। কারা থাকবেন কমিটিতে? তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন কেশব ভবন সিলমোহর দিলেই সেই তালিকা মেনে রাজ‍্য কমিটি ঘোষণা করা হবে। সূত্রের খবর তেমনই।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 4, 2025, 11:42 PM IST
BJP: নভেম্বরেই বিজেপির রাজ্য কমিটির ঘোষণা! কারা থাকছেন? চলে এল আপডেট...

রাজীব চক্রবর্তী: বছর ঘুরলেই রাজ্য বিধানসভা ভোট। হাতে আর বেশি সময় নেই।  নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই ঘোষণা করা হতে পারে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্যদের নাম। কারা থাকবেন কমিটিতে? তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন কেশব ভবন সিলমোহর দিলেই সেই তালিকা মেনে রাজ‍্য কমিটি ঘোষণা করা হবে। সূত্রের খবর তেমনই।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

প্রায় চার পেরিয়ে গিয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সভাপতি হয়েছে শমীক ভট্টাচার্য। এবার দলের রাজ্য কমিটি কেমন হবে? তা জোর জল্পনা চলছে গেরুয়াশিবিরের অন্দরেই। কেন্দ্রীয় বিজেপি সূত্রে খবর, নতুন, পুরনো নয়। দলের প্রতি আনুগত্যের বিচারেই রাজ্য কমিটিতে জায়গা পাবেন নেতারা। জেলা কমিটিতে প্রধান্য দেওয়া হবে উত্তরবঙ্গের নেতাদের। আজ, মঙ্গলবার দিল্লিতে সুনীল বনসলের সঙ্গে বৈঠক করেন বিজেপির রাজ‍্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৈঠকে সম্ভাব্য জেলা কমিটি নিয়ে আলোচনা হয় বলে খবর।

সুকান্ত মজুমদার বিজেপিতে যোগ দেওয়ার  আড়াই বছরের মধ্যেই দলের রাজ্য সভাপতি হয়েছিলেন। দিলীপ ঘোষের ক্ষেত্রে সময়টা ছিল আরও কম। আরএসএস থেকে বিজেপিতে আসার বছরখানেকের মধ্যে সভাপতি হয়ে যান। শমীক কিন্তু দীর্ঘদিনের বিজেপি নেতা। 

আরও পড়ুন:  SIR in Bengal: 'দিল্লিতে আছ বলে কেউকেটা ভাবছ! মানুষের ছোবল তো খাওনি', SIR-এ বিস্ফোরক মমতা...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026BJPBJP West Bengalcommittee
পরবর্তী
খবর

Kolkata Book Fair 2026: মেসির পালে লাগল হাওয়া, এবার বইমেলার থিম আর্জেন্টিনা...
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Book Fair 2026: মেসির পালে লাগল হাওয়া, এবার বইমেলার থিম আর্জেন্টিনা...