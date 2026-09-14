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বঙ্গ বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদল, কোন পদে কে ? রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা

West Bengal BJP organisational reshuffle: প্রধান মুখপাত্র-সহ ১৪ জনের তালিকা প্রকাশ। সোশ্য়াল মিডিয়া কনভেনর উপমন্যু ভট্টাচার্য। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 14, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:33 PM IST
বঙ্গ বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদল, কোন পদে কে ? রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা
Image Credit: বঙ্গ বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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