/বঙ্গ বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদল, কোন পদে কে ? রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা

মৌমিতা চক্রবর্তী: বঙ্গ বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদল। দলের মুখপাত্রের তালিকায় সায়ন্তন বসু। প্রধান মুখপাত্র-সহ ১৪ জনের তালিকা প্রকাশ। সোশ্য়াল মিডিয়া কনভেনর উপমন্যু ভট্টাচার্য।
কোন কোন কে?
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মিডিয়া বিভাগ
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কনভেনার- অনুপম ঘোষ
কো-কনভেনার- পার্থসারথী চৌধুরী
কো-কনভেনার- চন্দ্রশেখর বাসুটিয়া
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আইটি বিভাগ
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কনভেনার- জয় মল্লিক
কো-কনভেনার- রত্নেশ সিং
কো-কনভেনার- রাম্যাজ্যোতি সরকার
কো-কনভেনার- শুভজিৎ কর্মকার
কো-কনভেনার- সব্যসাচী রায়
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সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগ
কনভেনার- উপমন্যু ভট্টাচার্য
কো-কনভেনার- প্রীতম ভট্টাচার্য
কো-কনভেনার- ক্যামেলিয়া সান্যাল
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মুখপাত্র
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চিফ স্পোকস পার্সন- দেবজিৎ সরকার
স্পোকস পার্সন- রীতেশ তিওয়ারি
স্পোকস পার্সন- সায়ন্তন বোস
স্পোকস পার্সন- কেয়া ঘোষ
স্পোকস পার্সন- প্রণয় রায়
স্পোকস পার্সন- ডা. তন্ময় মুখোপাধ্যায়
স্পোকস পার্সন- সপ্তর্ষী চৌধুরী
স্পোকস পার্সন- ওফেলিয়া সিনহা
স্পোকস পার্সন- অঙ্কণ দত্ত
স্পোকস পার্সন- মেঘা সেন রায়
স্পোকস পার্সন- ডা. নিখিল প্রসূন সিং
স্পোকস পার্সন- শমীক দাশগুপ্ত
স্পোকস পার্সন-সুদীপ্ত গুহ
স্পোকস পার্সন-অবসরপ্রাপ্ত মেজর ঋত্বিক পাল
এদিকে উপনির্বাচন ও পুরভোটের আগে ২৭০ সদস্যের রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটি করেছে বঙ্গ বিজেপি। কমিটি রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চ্যাটার্জি ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের মতো হেভিওয়েট নেতারা। সঙ্গে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল ও শঙ্কর ঘোষেরাও। এবার সংগঠনেও একঝাঁক নতুন মুখ।
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