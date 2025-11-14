West Bengal Assembly Election 2026: 'এবার বাংলার জঙ্গল পরিষ্কার করার পালা', বিহারে গেরুয়া ঝড়ে চাঙ্গা বঙ্গ বিজেপি!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 14, 2025, 04:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার নজরে ছাব্বিশ। 'এরপর বাংলা', বিহারে ঐতিহাসিক জয়ের পর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট দিল বঙ্গ বিজেপি। সঙ্গে আবার পদ্ম প্রতীক।  'দয়া করে কোনও কষ্টকল্পিত তুলনা বাংলার সঙ্গে করতে আসবেন না', পালটা হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের।

বিহারে পদ্মঝড়। দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ২০৮ আসনে যখন এগিয়ে NDA, তখন বিরোধীদের 'মহাগঠবন্ধনে'  এগিয়ে থাকা আসনের সংখ্যা কমে ২৮! বস্তুত, লালুপ্রসাদের গড় বৈশালীর রাঘোপুর কেন্দ্রে আরজেডি আর বিজেপি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। সবমিলিয়ে বিহারে ঐতিহাসিক জয়ের পথে বিজেপি। ফের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে নীতীশ কুমার। স্লোগান উঠেছে, '১০ বার,নীতীশ কুমার' ।  জনতা দল ইউনাইটেড বলছে, 'টাইগার আভি জ়িন্দা হ্যায়।'

এদিকে বছর ঘুরলেই বাংলাতেও বিধানসভা ভোট। ছাব্বিশের আগে বিহারে ঐতিহাসিক জয়ে বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে বঙ্গ বিজেপিও। বাংলা জয়ের স্বপ্ন দেখছে তারা। 

 

 

চুপ করে বসে নেই তৃণমূলও। দলের নেতা কুনাল ঘোষের হুঁশিয়ারি, 'বিজেপির কিছু নেতা বিহারের সঙ্গে  বাংলাকে জুড়ে দিয়ে, এরপর বাংলা।  এই ধরণের ন্য়ারেটিভ তৈরি করতে চাইছেন। স্পষ্টভাবে বলে রাখি, বিহারের ফল যাই হোক, দয়া করে কোনও কষ্টকল্পিত তুলনা বাংলার সঙ্গে করতে আসবেন না'। তাঁর দাবি, 'আড়াইশো আসন নিয়ে চতুর্থবারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি এখানে প্রত্যাখাতই থাকবেন'।

