West Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় বাজেট পেশেও বড় চমক! এবছর ফেব্রুয়ারির একদম শুরুতেই...

West Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় বাজেট পেশেও বড় চমক! এবছর ফেব্রুয়ারির একদম শুরুতেই...
West Bengal Budget 2026: ভোটের বছরে পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়। অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হবে। সূ্ত্রের খবর তেমনই।
ডি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনা চলছিলই। ফেব্রুয়ারি একেবারেই শুরুতেই বিধানসভা পেশ হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজেট। কবে? কেন্দ্রের বাজেটের ঠিক পরের দিন, ২ ফেব্রুয়ারি। তবে এবছর যেহেতু ভোট, তাই নয় পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়। অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হবে। সূ্ত্রের খবর তেমনই।
ছাব্বিশে ভোটের আগে এটাই শেষ। এবারের বাজেটে নজর থাকবে লক্ষ্মী ভান্ডার, ডিএ, পে কমিশন। লক্ষ্মী ভান্ডার, কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথী এবং স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পে কি বরাদ্দ বাড়াবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়? সেদিকেই নজর সকলের। সামনেই ভোট। অনেকেই বলছেন, বাজেটে যেমন নতুন প্রকল্প চালুর ঘোষণা করা হতে পারে, তেমনিই বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো হতে পারে।
এদিকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ-র ব্য়বধানও বিরাট। মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। রায়দান স্থগিত রেখেছে শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এখন ১৮% হারে ডিএ পান। তাও আবার ষষ্ঠ বেতন কমিশনে! অন্যদিকে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করে ফেলেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের ডিএ পৌঁছে গিয়েছে ৫৮ শতাংশে।
এখন এক -একটি বেতন কমিশনের মেয়াদ ১০ বছর। সেই হিসেবে রাজ্য়ে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেষাদ শেষে হয়ে গিয়েছে গত বছরের নভেম্বরেই। তাহলে এবার সপ্তম বেতন কমিশন ঘোষণা করে হবে বাজেটে? ওয়াকিবহাল মহলে মতে, এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং চাকরিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে। রাজ্যবাসীর জন্য থাকতে পারে বড় চমক। অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নন, একুশের ভোটের বিধানসভা অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও তিনিই অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করতে পারেন বলে সূত্রের খবর।
এদিকে জানুয়ারিতে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। অধিবেশনের প্রথম পর্ব শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি। চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় পর্ব ৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।
আগে সংসদের সংসদে বাজেট পেশ হত ফেব্রুয়ারির শেষে। কিন্তু মোদী জমানা সেই রীতি বদলে গিয়েছে। ২০১৭ সালে থেকে ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করা হচ্ছে। কিন্তু এবছর ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার পড়েছে। রবিবার হলেও সেদিনও অধিবেশ বসবে সংসদে। বস্তুত, বাজেটও পেশ করা হবে বলেই খবর। এর আগে ২০১২ এবং ২০২০ সালে রবিবার সংসদে অধিবেশন বসেছিল।
জানা গিয়েছে, ২৮ জানুয়ারি রীতিমাফিক সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অধিবেশন বসবে ৩০ জানুয়ারি। যেদিন অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ হবার কথা। ২৯ জানুয়ারি এবং ৩১ জানুয়ারি অধিবেশন নেই। এরপর ১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হবে। এরপর রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও কেন্দ্রীয় বাজেটের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের পর মুলতুবি হয়ে যাবে অধিবেশন। দ্বিতীয় পর্ব অধিবেশন শুরু হবে ৯ মার্চ। শেষ হবে ২ এপ্রিল।
