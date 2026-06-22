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বাজেট পেশে নয়া চমক! অর্থমন্ত্রীর ফাইলে গ্রামীণ শিল্পের ঐতিহ্যরক্ষার প্রয়াস

West Bengal Budget 2026: বাংলার নতুন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্ত বাজেট ফাইলে পাট ও মাদুর ব্যবহার করছেন। এটি বাংলার গ্রামীণ শিল্পের ঐতিহ্য রক্ষার এক অনন্য প্রয়াস।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 22, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:04 AM IST
বাজেট পেশে নয়া চমক! অর্থমন্ত্রীর ফাইলে গ্রামীণ শিল্পের ঐতিহ্যরক্ষার প্রয়াস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বাজেট পেশে নয়া চমক! অর্থমন্ত্রীর ফাইলে গ্রামীন শিল্পের ঐতিহ্যরক্ষার প্রয়াস
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