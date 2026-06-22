/বাজেট পেশে নয়া চমক! অর্থমন্ত্রীর ফাইলে গ্রামীণ শিল্পের ঐতিহ্যরক্ষার প্রয়াস

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০১৯ সালে একটি বড় পরিবর্তন আনেন। তিনি বাজেট ব্রিফকেসের ঐতিহ্যবাহী ঔপনিবেশিক প্রথা ভেঙে ফেলেন। এর বদলে তিনি লাল রঙের 'বহি-খাতা' চালু করেন। এই 'বহি-খাতা' ভারতীয় ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের ঐতিহ্যবাহী লাল রঙের খাতার মতো। এটি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক।
পরবর্তীতে কোভিড মহামারীর পর, ২০২১ সাল থেকে তিনি কাগজবিহীন বা পেপারলেস বাজেট পেশ করা শুরু করেন। এর জন্য তিনি একটি ডিজিটাল ট্যাবলেট ব্যবহার করেন। এই ডিজিটাল ট্যাবলেটটি লাল রঙের 'বহি-খাতা'র ব্যাগের ভিতরেই রাখা হয়। এবার তারই ঝলক দেখা যাবে বাংলার বাজেটে। বাংলার নতুন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্তর বাজেট ফাইলে পাট ও মাদুরের ব্যবহার। বাংলার গ্রামীন শিল্পের ঐতিহ্যরক্ষার প্রয়াস।
উল্লেখ্য, সোমবার বেলা ১২টায় পেশ হতে চলেছে বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাজেট ঘিরে তীব্র কৌতূহল। বিশেষভাবে নজর থাকছে ডিএ-এর দিকে। বিজেপির সংকল্প পত্রের প্রতিশ্রুতি, পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রীর ডি এ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক। ফলে, কত শতাংশ ডিএ বাড়বে, সেই জল্পনা এখন তুঙ্গে।
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট ঘিরে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। কারণ, ভোটের আগে দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রথম বড় পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। এদিকে কেন্দ্রের তরফে বিপুল আর্থিক সহায়তার আশ্বাস এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুবিধা রয়েছে-- সব মিলিয়ে মানুষের প্রত্যাশাও এবার অনেক বেশি। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করেছিলেন যে, সমাজের কোন ক্ষেত্রই (আসন্ন) এই বাজেটের আওতার বাইরে থাকবে না।
প্রথম বাজেটে কী চমক?
প্রথম বাজেটে কী চমক? প্রতিশ্রুতি পূরণে কতটা এগোবে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার? সেদিকেই তাকিয়ে বাংলা। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। আর সেই বাজেট ঘিরে প্রত্যাশার পারদ এখন তুঙ্গে। কারণ, ভোটের আগে দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রথম বড় পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর নতুন এই সরকার। তবে কেন্দ্রের তরফে বিপুল আর্থিক সহায়তার আশ্বাস এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুবিধা থাকায় মানুষের প্রত্যাশাও এবার অনেক বেশি।
পাঁচ বছরের রূপরেখা
ফলে সোমবারের বাজেট শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, আগামী পাঁচ বছরের শাসনদর্শন এবং উন্নয়নের অগ্রাধিকারও স্পষ্ট করে দিতে পারে। এখন দেখার, মানুষের প্রত্যাশা আর সরকারের প্রতিশ্রুতির মধ্যে কতটা সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে শুভেন্দু অধিকারী সরকারের প্রথম বাজেট।
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