/পুজোর পরেই বাড়তে পারে বাস-ট্যাক্সির ভাড়া! যাতায়াতের খরচ বাড়ার সম্ভাবনা, কত হবে নতুন দর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজো শেষ হলেই বাড়তে পারে পশ্চিমবঙ্গের বাস ও ট্যাক্সির ভাড়া। পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বক্তব্যে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। তাঁর দাবি, ২০১৮ সালের পর রাজ্যে বাস ও মিটার ট্যাক্সির ভাড়া আর বাড়েনি। কিন্তু গত কয়েক বছরে জ্বালানি, যন্ত্রাংশ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবহণ পরিষেবার খরচ সামলাতে ভাড়া পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
পুজোর আগে নয়, সিদ্ধান্তের আলোচনা পরে
পরিবহণ প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, পুজোর আগে ভাড়া বাড়িয়ে যাত্রীদের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে চাইছে না সরকার। তাই দুর্গাপুজো মিটে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে ফের আলোচনা হবে। সেই আলোচনার পর নতুন ভাড়ার চার্ট তৈরি করা হবে। অর্থাৎ আপাতত যাত্রীদের জন্য পুরনো ভাড়াই কার্যকর থাকবে। নতুন ভাড়া কবে থেকে কার্যকর হবে এবং কোন রুটে কত টাকা বাড়বে, সেই বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট ঘোষণা হয়নি।
সরকারি বাসের ভাড়াও কি বাড়বে?
শুধু বেসরকারি বাস নয়, সরকারি বাসের ভাড়াও পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন আনন্দময় বর্মন। তাঁর যুক্তি, একই পরিবহণ ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি বাসের ভাড়ায় বড় পার্থক্য তৈরি হলে সমস্যা হতে পারে। তাই দুই ক্ষেত্রেই ভাড়ার কাঠামো নিয়ে আলোচনা হবে। এর আগে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংহও জানিয়েছিলেন, পুজোর আগে বাসভাড়া বাড়ানোর পরিকল্পনা নেই। তবে পুজোর পরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।
ট্যাক্সির ভাড়াও বদলাবে?
পরিবহণ প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যে কলকাতার মিটার ট্যাক্সির ভাড়াও বাড়ানোর কথা রয়েছে। তাঁর দাবি, ২০১৮ সালের পর মিটার ট্যাক্সির ভাড়াতেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে খরচ বাড়লেও ভাড়া একই থাকায় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে ট্যাক্সির ক্ষেত্রে ঠিক কত টাকা ন্যূনতম ভাড়া বা প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও নতুন সরকারি চার্ট প্রকাশ করা হয়নি।
বাসের ন্যূনতম ভাড়া কত হতে পারে?
এই মুহূর্তে নতুন ন্যূনতম ভাড়া কত হবে, তা নিশ্চিত নয়। ২০১৮ সালের সরকারি ভাড়ার তালিকায় সাধারণ বেসরকারি বাসের সর্বনিম্ন ভাড়া ছিল ৭ টাকা। পরে বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে ১০ টাকা ভাড়া নেওয়া হলেও সেই পরিবর্তনের জন্য আলাদা সরকারি বিজ্ঞপ্তি হয়নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই নতুন ভাড়ার চার্ট তৈরি হলে ন্যূনতম ভাড়া ১০ টাকা থাকবে, নাকি আরও বাড়বে—তা নিয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।
ভাড়া বাড়লে পরিষেবাও বাড়বে?
ভাড়াবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিষেবার মান বাড়ানোর বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। বেসরকারি বাস মালিকদের তরফে এসি বাস, CCTV, ওয়াই-ফাই, ডিজিটাল টিকিটিং এবং UPI পেমেন্টের মতো পরিষেবা বাড়ানোর প্রস্তাবের কথা প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যাত্রীদের পরিষেবা নিশ্চিত না করে শুধু ভাড়া বাড়ানো হবে না। ফলে নতুন ভাড়ার সঙ্গে পরিষেবার মান কতটা উন্নত হয়, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে।
উত্তরবঙ্গে বাসের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ
কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বৈঠকের পর আনন্দময় বর্মন জানিয়েছেন, পুজোর আগে ও পরে মিলিয়ে ১৭৫টি বাস উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে দেওয়া হবে। বাস চালানোর জন্য অস্থায়ীভাবে চালক ও কন্ডাক্টর নেওয়ার পাশাপাশি কিছু স্থায়ী নিয়োগের কথাও জানিয়েছেন তিনি। ফলে একদিকে পুজোর পর ভাড়া পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বাসের সংখ্যা ও পরিষেবা বাড়ানোর উদ্যোগ—দুই বিষয়ই এখন পরিবহণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
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