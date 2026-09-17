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পুজোর পরেই বাড়তে পারে বাস-ট্যাক্সির ভাড়া! যাতায়াতের খরচ বাড়ার সম্ভাবনা, কত হবে নতুন দর?

দুর্গাপুজোর পর পশ্চিমবঙ্গে বাস ও ট্যাক্সির ভাড়া বাড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তাঁর বক্তব্য, ২০১৮ সালের পর রাজ্যে বাসের ভাড়া বাড়েনি, অথচ জ্বালানি, যন্ত্রাংশ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। তাই পুজোর পরে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন ভাড়ার চার্ট তৈরি করা হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 17, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:27 PM IST
পুজোর পরেই বাড়তে পারে বাস-ট্যাক্সির ভাড়া! যাতায়াতের খরচ বাড়ার সম্ভাবনা, কত হবে নতুন দর?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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