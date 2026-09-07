/পুজোর আগেই রাজ্যে ফের ভোট! নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: পুজোর আগেই ফের ভোট রাজ্যে! নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভায় উপনির্বাচনে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিল নির্বাচন কমিশন। আগামী ৬ অক্টোবর ভোট হবে ওই দুই কেন্দ্রে। ফল ঘোষণা ৯ অক্টোবর। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর, আর প্রত্যাহারের ১৯ সেপ্টেম্বর। ১৭ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র স্কুটিনি। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১১ অক্টোবরের মধ্যে গোটা নির্বাচন-প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।
ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেন তিনি। জেতেন নন্দীগ্রামেও। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই শপথ নেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে আসন ছেড়ে দেন। নিয়মাফিক সেই নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন।
এদিকে ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে জেতার পর মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের পদত্যাগ করেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর। কারণ, নওদা কেন্দ্রেও প্রার্থী ছিলেন তিনি এবং জিতেছিলেন। নওদা কেন্দ্রটি রেখে দিয়ে রেজিনগর ছেড়ে দেন। ফলে রেজিনগরেও উপনির্বাচন হচ্ছে। ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন হবে তামিলনাড়ুর মাদুরান্থাকম ও ধর্মপুরম, অসমের নগাঁও এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির থাট্টাঞ্চাভাডি বিধানসভা কেন্দ্রেও।
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