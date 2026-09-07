Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /পুজোর আগেই রাজ্যে ফের ভোট! নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা

পুজোর আগেই রাজ্যে ফের ভোট! নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা

West Bengal by-election 2026:  আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে। ফল ঘোষণা  ৯ অক্টোবর। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 07, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:32 PM IST
পুজোর আগেই রাজ্যে ফের ভোট! নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা
Image Credit: পুজোর আগেই রাজ্যে ফের ভোট!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বুধে শপথ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের, রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা
2
3
4
5