/West Bengal Census: রাজ্যে প্রথমবার ডিজিটালি জনগণনা, কোন পোর্টালে কীভাবে তথ্য জমা দেবেন?

West Bengal Census Online Registration: আগামী ১ আগস্ট থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে জনগণনা। ১৫ আগস্ট পর্যন্ত থাকছে সেলফ এনুমারেশন ব্যবস্থা। কাজ চলবে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হবে সুরক্ষিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। এই অ্যাপের নাম হল এইচ এল ও (HLO)।
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: জনগণনা ২০২৭-এর কার্যক্রম দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম পর্যায়ে (Phase-I) অনুষ্ঠিত হবে 'বাড়ির তালিকাভুক্তি ও আবাসন জনগণনা কার্যক্রম' (HLO), এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে (Phase-II) অনুষ্ঠিত হবে 'জনসংখ্যা গণনা' (PE)। জনসংখ্যা গণনা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তি আকারে জানানো হবে।
এই প্রথমবার, 'ভারতের জনগণনা ২০২৭'-এর সমগ্র কার্যক্রমটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে; যা প্রযুক্তি, স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে একত্রিত করবে। জনগণনা ২০২৭-এর কাজে পরিবার বা গৃহস্থালিগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সুরক্ষিত 'HLO মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন' ব্যবহার করা হবে; এছাড়া প্রায় রিয়েল-টাইম বা তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য 'জনগণনা ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা পোর্টাল' (CMMS Portal)-এর মতো ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম এবং উপগ্রহ-সহায়তায় মানচিত্র তৈরির জন্য 'বাড়ি তালিকাভুক্তি ব্লক নির্মাতা ওয়েব পোর্টাল' (HLBC Portal) ব্যবহার করা হবে।
এই জনগণনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো 'স্ব-গণনা' (Self Enumeration)-এর সুবিধা। এই স্ব-গণনা সুবিধাটি পরিবারগুলোকে নিজস্ব বিবরণ ও তথ্যসমূহ অনলাইনে স্বেচ্ছায় জমা দেওয়ার সুযোগ করে দেবে। অফসিয়াল পোর্টাল, www.se.census.gov.in-এর মাধ্যমে। সফলভাবে তথ্য জমা দেওয়ার পর একটি অনন্য 'স্ব-গণনা আইডি' (Self-Enumeration ID) তৈরি হবে, যা পরবর্তীকালে পরিদর্শনে আসা গণনাকারী সংগ্রহ করবেন এবং কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে আপলোড করবেন। এই স্ব-গণনার সুবিধাটি ১লা আগস্ট ২০২৬ থেকে ১৫ই আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে। যেসব পরিবার স্ব-গণনা পদ্ধতিটি বেছে নেবে না তাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য গণনাকারীরা সশরীরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিদর্শন করবেন।
স্ব-গণনা পর্ব শেষ হওয়ার পর, ১৬ই আগস্ট ২০২৬ থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য জুড়ে 'HLO পর্যায়-১' (HLO Phase-I) পরিচালিত হবে। এই সময়ের মধ্যে গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহের অবস্থা, গৃহস্থালি সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ, পারিবারিক বিবরণ এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবেন; এই তথ্য সংগ্রহ করা হবে একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলির মাধ্যমে, যাতে জনগণনা কাঠামোর অধীনে ৩৩টি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রয়োজনীয় যে কোনও তথ্যের জন্য সাধারণ মানুষ ১৮৫৫ টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
