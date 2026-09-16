/দিয়ে দিলেন একমাসের বেতন, দিতে পারেন চাকরিও! নেপালে নিখোঁজের পরিবারের পাশে মুখ্য়মন্ত্রী

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: নেপালে নিখোঁজদের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একটি পরিবারকে নিজের এক মাসের বেতন দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। সঙ্গে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশও। সূত্রের খবর তেমনই।
হড়পা বানে তছনছ হয়ে গিয়েছে নেপাল। ধ্বংসলীলা ২২ দিনে পরেও এখনও নিখোঁজ বাংলায় বহু পর্যটক। আজ, বুধবার নবান্নে নিখোঁজদের পরিবারের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য নিখোঁজ, কোনও পরিবারের আবার রাজমিস্ত্রির কাজ করে উপার্জনকারীর সদস্যের সন্ধান মেলেনি এখনও।
সূত্রের খবর, বৈঠকে নিখোঁজ পরিবারগুলির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। যেসব পরিবারের রোজগেরে সদস্য নিখোঁজ, সেই পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, নিখোঁজদের পরিবারের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখার জন্য বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করতে হবে স্থানীয় প্রশাসনকে। ওই গ্রুপে রাখতে হবে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার ও এক পুলিসকে কর্মীকে। তাঁরা পরিবারগুলি নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। কোনও সমস্যা হলে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার ও পুলিসকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, প্রশাসনিকভাবে পরিবারগুলি একা রাখা যাবে না'।
এর আগেও, ভবানীভবন থেকে নেপালে নিখোঁজ পরিবারগুলি সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেছিলেন মুখ্য়মন্ত্রী। বস্তুত, বসিরহাটের বাসিন্দা ২ জনকে ফিরিয়েও এনেছে সরকার। জানিয়েছিলেন, 'জ আগরওয়ালকে(মুখ্যসচিব) আমি বলেছি বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলতে, টিম পাঠাব। চিন তিব্বতে যাঁরা যেতে চাইছেন, দিল্লিতে রেসিডেন্ট কমিশনকে বলা হয়েছে যাতে দ্রুত ভিসা করা যায়'।
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