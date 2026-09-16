Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /দিয়ে দিলেন একমাসের বেতন, দিতে পারেন চাকরিও! নেপালে নিখোঁজের পরিবারের পাশে মুখ্য়মন্ত্রী

দিয়ে দিলেন একমাসের বেতন, দিতে পারেন চাকরিও! নেপালে নিখোঁজের পরিবারের পাশে মুখ্য়মন্ত্রী

নেপালে নিখোঁজদের পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একটি পরিবারকে নিজের এক মাসের বেতন দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। সঙ্গে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশও। সূত্রের খবর তেমনই।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 16, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:18 PM IST
দিয়ে দিলেন একমাসের বেতন, দিতে পারেন চাকরিও! নেপালে নিখোঁজের পরিবারের পাশে মুখ্য়মন্ত্রী
Image Credit: নেপালে নিখোঁজের পরিবারের পাশে মুখ্য়মন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিধায়ক মামার কল্যাণে ভাগ্নীর অভাবনীয় 'প্রাপ্তি'! কাজে না গিয়েও মোটা বেতন! সামন
2
3
4
5