Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /মহালয়ার আগে পুজোর প্রস্তুতি বৈঠক! ডেঙ্গি নিয়ে চিন্তার কারণ নেই, একগুচ্ছ নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

মহালয়ার আগে পুজোর প্রস্তুতি বৈঠক! 'ডেঙ্গি নিয়ে চিন্তার কারণ নেই', একগুচ্ছ নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

Durga Puja 2026 :  'বাঙালির শ্রেষ্ঠ উত্‍সব দুর্গাপজো।  সেইটা যাতে সুষ্টু ও সুন্দর হয়, তারজন্য় কতগুলি নির্দেশ আমি, মুখ্যসচিব দিয়েছি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 09, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 08:48 PM IST
মহালয়ার আগে পুজোর প্রস্তুতি বৈঠক! 'ডেঙ্গি নিয়ে চিন্তার কারণ নেই', একগুচ্ছ নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: পুজোর প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ডেঙ্গি নিয়ে চিন্তার কারণ নেই', পুজোর প্রস্তুতি বৈঠকে একগুচ্ছ নির্দেশ
2
3
4
5