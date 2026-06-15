/CM Suvendu Adhikari in KMC: বোর্ডের মেয়াদ শেষের আগেই প্রশাসক! কবে ভোট হবে কলকাতা পুরসভায়? বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

রক্তিমা দাস: 'এইপক্ষ ওইপক্ষ নেই আমাদের কাছে। একটাই পক্ষ, উন্নয়নের পক্ষ'। কলকাতায় পুরসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, '২০১৭ সালে এসেছিলাম, যখন মন্ত্রী ছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কলকাতা পুরসভায় আসতে পেরে ধন্য মনে করছি'।
এদিন কলকাতা পুরসভায় স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচি সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্চে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান, দেবাশিষ কুমার-সহ পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলররা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যে যোগাকে ৮১ টা দেশ গ্রহণ করেছে। সেই দিবস পালিত হবে। তার আগে প্রধানমন্ত্রীকে আমরা স্বচ্ছতার সঙ্গে স্বাগত জানতে চাই। ১৭ তারিখ গঙ্গার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আপনাদের সঙ্গে থাকব। ১৯ তারিখ হাফ ম্যারাথন, কলকাতা থেকে মহাকরণ পর্যন্ত'।
এদিকে মেয়র থেকে পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার কলকাতা পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রশাসক পদে বসানো হয়েছে পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মেয়র পদত্যাগ করার পর আমরা তিনদিনের মধ্যে বোর্ড করার আবেদন করেছিলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তা করেনি। তাই আমরা নিয়ম মেনে বাধ্য হয়েছি প্রশাসক বসাতে'।
মুখ্য়মন্ত্রীর কথায়, 'কলকাতা মিনি ইন্ডিয়া। পুরসভার নির্দিষ্ট কিছু কাজ আছে। যেটা রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার করতে পারে না। এই দায়িত্ব আইন করে একমাত্র পুরসভাকেই দেওয়া হয়েছে। যা এক মিনিটও বন্ধ করা যায় না। তাই আমরা নিয়ম মেনে প্রশাসক বসিয়েছি'। সঙ্গে ঘোষণা, 'ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে ওয়ার্ডের পুর্নবিন্যাস করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে ভোট করিয়ে বোর্ড গড়ে দেব'।
মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'আমরা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে চাইনি। বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর আমরা অফিসারকেই প্রশাসক করেছি। আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে বোর্ড তুলে দিতে চাই। নেতাজি এখানে মেয়র ছিলেন। কলকাতা পুরসভাকে তাই অন্যভাবে দেখা যায় না'।
এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলও। তাঁকে কলকাতা পুরসভার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'এগিয়ে আসুন বিদায়ী কাউন্সিলররা। জনগণ এগিয়ে আসুন। যাতে কলকাতা সমস্যায় না পড়ে। এই অর্থবর্ষে পুরসভাকে ৬০০ কোটি টাকা দিতে পর, অমৃত যোজনায় আরও ৫০০ কোটি, নমামি গঙ্গায় প্রকল্পেও আরও ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। অন্যন্য় খাতে বরাদ্দ হবে'।
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