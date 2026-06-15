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  • /CM Suvendu Adhikari in KMC: বোর্ডের মেয়াদ শেষের আগেই প্রশাসক! কবে ভোট হবে কলকাতা পুরসভায়? বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari in KMC: বোর্ডের মেয়াদ শেষের আগেই প্রশাসক! কবে ভোট হবে কলকাতা পুরসভায়? বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari in KMC: 'মেয়র পদত্যাগ করার পর আমরা তিনদিনের মধ্যে বোর্ড করার আবেদন করেছিলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তা করেনি। তাই আমরা নিয়ম মেনে বাধ্য হয়েছি প্রশাসক বসাতে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 15, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:49 PM IST
CM Suvendu Adhikari in KMC: বোর্ডের মেয়াদ শেষের আগেই প্রশাসক! কবে ভোট হবে কলকাতা পুরসভায়? বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: কলকাতা পুরসভায় মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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