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'সরকার কোনও মামলায় যেন হেরে না আসে', আইনজীবীদের বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari:  'কোন পুলিশ আধিকারিক বা কোন সরকারি আধিকারিক যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে সেটা ডিজিপি বা ডিজি লিগালকে জানাবেন না হলে তো আমি আছি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 02, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:43 PM IST
'সরকার কোনও মামলায় যেন হেরে না আসে', আইনজীবীদের বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: সরকারি আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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