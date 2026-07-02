'সরকার কোনও মামলায় যেন হেরে না আসে', আইনজীবীদের বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'রাজ্য সরকার কোনও মামলায় যেন হেরে না আসে'। সরকারের প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের বৈঠকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর অধিকারীর। সূত্রের খবর তেমনই।
আজ, বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে রাজ্য সরকারের প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্য়ানেলভুক্ত আইনজীবীরাও।
সূত্রের খবর, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগের সরকারের সময় অনেক মামলায় আপনারা হেরে এসেছেন। কিন্তু আমরা এমন কোন পরিস্থিতি হতে দেব না যার জন্য এরকম অবস্থা হয়'। সঙ্গে নির্দেশ, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে সরকারি আইনজীবীদের প্যানেল ঠিকঠাক হলেও কলকাতার ক্ষেত্রে একটু দুর্বল আছে সেটা আপনারা দেখে নিন। কোন পুলিশ আধিকারিক বা কোন সরকারি আধিকারিক যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে সেটা ডিজিপি বা ডিজি লিগালকে জানাবেন না হলে তো আমি আছি'।
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