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'৮০,৩৭৫ স্কুলকে আর্থিক সাহায্য', মিড-ডে মিল নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari:   'শিক্ষাব্যবস্থাকে মজবুত ও আধুনিক না করলে কোনও রাজ্য এগোতে পারে না। আমরা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের অনেক চুক্তি হয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 29, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:47 PM IST
'৮০,৩৭৫ স্কুলকে আর্থিক সাহায্য', মিড-ডে মিল নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: মিড-ডে মিল নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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