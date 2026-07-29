'৮০,৩৭৫ স্কুলকে আর্থিক সাহায্য', মিড-ডে মিল নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার নজর শিক্ষায়। রাজ্য়ও টাকা দেবে, কেন্দ্রও টাকা দেবে। বাংলায় শুরু হল কম্পোজিট স্কুল গ্রান্ট প্রদান। ৮০,৩৭৫ সরকারি ও সরকার অনুমোদন প্রাপ্ত স্কুলকে আর্থিক সাহায্য। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, 'শিক্ষাব্যবস্থাকে মজবুত ও আধুনিক না করলে কোনও রাজ্য এগোতে পারে না। আমরা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের অনেক চুক্তি হয়েছে'।
নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই কর্মসূচি উদ্দেশ্য, বিগত সরকারের ভুল নীতি, অহংকার, দাম্ভিকতার জন্য শিক্ষাঙ্গন বঞ্চিত হয়েছে। কোনও কারণ ছিল না। সব স্কুলের অ্যাকাউন্ট টাকা ঢুকেছে। আমরা জানি এই অর্থের পরিমাণ এমন কিছু না হলেও প্রয়োজনীয়'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'ভোট চলাকালীন বুথ পরিদর্শনে করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা, কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা নিয়ে বলতাম। বিধানসভা তুলতাম'। বলেন, '২০২৫ সালে ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটিয়েছে বিগত সরকার। তিনমাস ভর্তি বন্ধ ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষাকে বাজারিকরণে চেষ্টা হয়েছিল। এমনকী, জয়েন্টে রেজাল্টও সবশেষে বের হয়। এবার অনলাইনে অ্যাডমিশন, ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থা। ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে। অভিভাবকরা আশার আলো দেখছেন'।
মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে আমরা অন্তর্ভক্ত হব, সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভারতের অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি জানানো হবে। ২১ রাজ্যের মতো অভিভাবকদের মধ্য থেকে স্কুল পরিচালন কমিটিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এআই মেশিন লার্নিং চালু হচ্ছে। ১০০০ অটল ল্যাবরেটরি বানানো হবে। আগের সরকারের পিমশ্রী র তালিকা ত্রুটিযুক্ত।
প্রহ্লাদ যোশী শীঘ্রই আসবেন। পিএমশ্রী স্কুল আরও বাড়বে। পিএম পোষণকে কেন্দ্র যে বৈষম্য ছিল, তা দূর করা হয়েছে। ১ অগাস্ট থেকে ইসকনের দ্বারা মিড ডে মিল দেওয়া হবে। আলাদা করে ডিম দেবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী'।
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