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'গেল গেল রব তোলার কোন‌ও কারণ নেই', ডেঙ্গি মোকাবিলায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

West Bengal Dengue Alert: 'নভেম্বর পর্যন্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখা উচিত। আশাদিদিরা যাতে সামান্য জ্বর বলে অবহেলা না করেন, বিনামূল্যে যাতে টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 01, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:38 PM IST
'গেল গেল রব তোলার কোন‌ও কারণ নেই', ডেঙ্গি মোকাবিলায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ডেঙ্গি মোকাবিলায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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