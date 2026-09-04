'মেয়েদের স্কার্ট পরে স্কুলে পাঠাবেন না', 'করজোড়ে' অনুরোধ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর মুখে রাজ্যে ডেঙ্গি আতঙ্ক। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবার স্কুলে পোশাক বিধি? প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকার কাছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধ, 'এই তিনমাস ফুলহাতা ড্রেস করে দিন। আপনাদের যাই ইউনিফর্ম হোক। দয়া করে মেয়েদের স্কার্ট পরে স্কুলে পাঠাবেন না। পা ঢাকা সালোয়ার পরতে দিন'। তিন মাস বলতে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে পেশায় চিকিত্সক। তিনি বলেন, 'বড় মোজা পরলেও সেটা চামড়ার সঙ্গে সেঁটে থাকে এবং সুতির মোজা অত্যন্ত পাতলা হয়, যার ওপর দিয়ে ডেঙ্গির মশা সহজেই কামড়াতে পারে। তাই মেয়েদের ক্ষেত্রে সালোয়ার এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ফুলহাতা শার্ট ও ফুল প্যান্ট পরা বাধ্যবাধকতা করা দরকার'।
রাজ্যে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যভবনে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বৈঠকে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীও। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ডেঙ্গি ঠেকাতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বিশেষ অভিযান। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জ্বরের রোগীদের খুঁজে বের করবেন আশাকর্মীরা। কারও ৪৮ ঘণ্টার বেশি জ্বর থাকলেই তাঁকে চিহ্নিত করে পাঠাতে হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ডেঙ্গি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ
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১৫ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে জ্বরের রোগীদের খুঁজে বের করবেন ASHA কর্মীরা। কোনও ব্যক্তির ৪৮ ঘণ্টার বেশি জ্বর থাকলেই তাঁকে চিহ্নিত করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাতে হবে এবং ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
গ্রাম থেকে শহর, আধা-শহর থেকে পুরসভা এলাকা—সর্বত্র বাড়ি বাড়ি পৌঁছবেন ASHA কর্মীরা। ৪৮ ঘণ্টার বেশি জ্বর থাকা রোগীর তথ্য ANM ও সংশ্লিষ্ট Medical Officer-কে জানানো বাধ্যতামূলক।
শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, আক্রান্ত সন্দেহে থাকা ব্যক্তিদের নিকটবর্তী সরকারি কেন্দ্রে বিনামূল্যে Dengue ELISA পরীক্ষা করানোর জন্য উৎসাহিত করবেন ASHA কর্মীরা।
কোনও সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেঙ্গু পরীক্ষার ক্ষেত্রে গাফিলতি চলবে না।
যেসব এলাকায় সরকারি পরীক্ষার পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়, সেখানে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক ল্যাবগুলিকেও কাজে লাগানোর নির্দেশ। তাদের বিনামূল্যে অথবা ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হবে।
ডেঙ্গু পরীক্ষার এই বিশেষ অভিযানকে সফল করতে ব্যাপক প্রচার, মাইকিং এবং এলাকাভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি।
ডেঙ্গু পজিটিভ মানেই এবার ‘অ্যাকশন’!
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ডেঙ্গু পরীক্ষায় কোনও রোগী পজিটিভ হলেই আর শুধু রোগীর চিকিৎসায় থেমে থাকবে না প্রশাসন। আক্রান্তের বাড়ি ও আশপাশের এলাকা দ্রুত চিহ্নিত করে শুরু হবে বিশেষ অভিযান।
জল জমার পাত্র চিহ্নিতকরণ ও উৎস ধ্বংস, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, Larvicidal কার্যক্রম এবং প্রয়োজন অনুযায়ী Thermal Fogging করা হবে।
বিশেষ করে পুরএলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের বাড়ির আশপাশে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করার নির্দেশ রয়েছে।
স্বাস্থ্যকর্মী ও ASHA কর্মীদের আক্রান্ত রোগী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে হবে। প্রয়োজনে তাঁদের ফলো-আপ ও পুনরায় পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
কোনও জেলা, ব্লক বা পুরসভা এলাকায় আচমকা জ্বরের প্রকোপ বাড়লে, একাধিক ডেঙ্গু রোগী একই এলাকায় পাওয়া গেলে বা Hotspot/Clustering তৈরি হলে আর অপেক্ষা নয়—সেখানেই চালু হবে Fever Camp।