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'মেয়েদের স্কার্ট পরে স্কুলে পাঠাবেন না', 'করজোড়ে' অনুরোধ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর!

Health Minister Sharadwata Mukhopadhyay: 'বড় মোজা পরলেও সেটা চামড়ার সঙ্গে সেঁটে থাকে এবং সুতির মোজা অত্যন্ত পাতলা হয়, যার ওপর দিয়ে ডেঙ্গির মশা সহজেই কামড়াতে পারে। তাই মেয়েদের ক্ষেত্রে সালোয়ার এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ফুলহাতা শার্ট ও ফুল প্যান্ট পরা বাধ্যবাধকতা করা দরকার'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 04, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:12 PM IST
'মেয়েদের স্কার্ট পরে স্কুলে পাঠাবেন না', 'করজোড়ে' অনুরোধ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর!
Image Credit: স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনুরোধ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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