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ফোরাম আউট, সমন্বয় কমিটি ইন! চেয়ারম্যান রুদ্রনীল জানিয়ে দিলেন এবারের পুজোর গাইডলাইন

Durga Puja 2026:  'একটা সময়ে শুধুমাত্র বড় বড় কিছু পুজোকে যুক্ত করে রেখে দেওয়া হত এবং এবং শুধুমাত্র কলকাতার মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ থাকত। দুর্গাপুজো তো সবার। সারা বাংলা জুড়ে উত্‍সাহ-উদ্দীপনা দেখতে পাওয়া যায়। ফলত শুধু কলকাতা নয়, আমাদের জেলাগুলি কেন বঞ্চিত থাকবে? তাঁদেরও একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 15, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:33 PM IST
ফোরাম আউট, সমন্বয় কমিটি ইন! চেয়ারম্যান রুদ্রনীল জানিয়ে দিলেন এবারের পুজোর গাইডলাইন
Image Credit: ফোরাম আউট, সমন্বয় কমিটি ইন!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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