/ফোরাম আউট, সমন্বয় কমিটি ইন! চেয়ারম্যান রুদ্রনীল জানিয়ে দিলেন এবারের পুজোর গাইডলাইন

অয়ন ঘোষাল: বদলে বাংলায় এবার পুজো-গাইডলাইন। নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান রুদ্রনীল ঘোষ জি ২৪ ঘন্টাকে বললেন, 'একটা গাইডলাইন দেওয়া দরকার। থিমের পুজো বা বাকী অন্য সুন্দর পুজো তো হয়ই, সাবেকি পুজো যেন ওই ভিড়ে কোণঠাসা হয়ে যায়। আবেগটাই তো বড় জিনিষ। শ্রদ্ধা-ভক্তিটাই বড় জিনিস। পরম্পরা বজায় রেখে যাঁরা করতে চাইবেন পুজো, সেটা দেখতে বেশ ভালো লাগে'। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, 'প্রতিযোগিতা নয়। সময়ের সঙ্গে কেউ যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে সময়ের স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে শুরু করে। আর যদি সময় যা চাইছেন, মানুষ চাইছে পরম্পরা মেনে, যদি সেক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হয়, হয়তো অন্যরা এগিয়ে আসে'।
আগে ছিল 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব', এবার 'পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় কমিটি'। কমিটির চেয়ারম্যান রুদ্রনীল জানান, 'ভাবনার জায়গা থেকে সবাই একত্রিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমণ্বয় সমিতি তৈরি হয়েছে। কমিটির সঙ্গে নানা সামাজিক মানুষের যুক্ত হচ্ছেন'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'পরম্পরা রক্ষাটা বড় ব্যাপার। বিশেষ করে সেটা মাথা রেখে এবং বহু দুর্গাপুজো যারা আয়োজন করেন, তাঁরাই যুক্ত হতে চেয়েছেন, তাঁরা তৈরি করার কথা বলেছেন। একটা সময়ে শুধুমাত্র বড় বড় কিছু পুজোকে যুক্ত করে রেখে দেওয়া হত এবং এবং শুধুমাত্র কলকাতার মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ থাকত। দুর্গাপুজো তো সবার। সারা বাংলা জুড়ে উত্সাহ-উদ্দীপনা দেখতে পাওয়া যায়। ফলত শুধু কলকাতা নয়, আমাদের জেলাগুলি কেন বঞ্চিত থাকবে? তাঁদেরও একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার'।
তৃণমূল জমানায় দাপট ছিল 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসবে'র। দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে সরকারের সমন্বয় রক্ষার কাজটা মূলত তারাই করত। 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসবে'র কী অস্তিত্ব থাকবে? পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা কারও সঙ্গে কোনও প্রতিযোগিতায় যাচ্ছি না। যে যার মতো করে আছেন, থাকুন। তাঁদের এই বড় পুজোগুলির সঙ্গে নেতা-মন্ত্রী আগের সরকারের সময়ে জড়়িয়ে থাকতেন। তাঁদের কথা বলার, তাঁদেরই সমস্যা জানানোর পরিবেশ ছিল। পুজো সবার। ফলত যাঁরা ছোট আকারে পুজো করে, তাঁদের কথা জানাতে পারেন, তেমনই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপুজো সমণ্বয় সমিতি'।
রুদ্রনীলের আরও বক্তব্য়, 'ভক্তি,আর মানুষ কী চাইছেন, সেটাকেই গুরুত্ব দেওয়ার ইচ্ছা। বেছে বেছে কিছু লোককে যোগ্য বলে দেওয়া, বেছে বেছে কিছু লোকের মতামত শুনে চলা, আর বাকিদেরকে দূরের পংক্তিতে দাঁড় করিয়ে রেখে দেওয়া, আমাদের অভিপ্রায় নয়'। তিনি আশাবাদী যে, 'যখন এত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জড়ো হচ্ছেন, পুজোর যাঁরা আয়োজন করেন, তাঁরা এগিয়ে আসছে। একটা পথ দিকনির্দেশ তৈরি করে ফেললাম। আমাদের বিশ্বাস, মানুষ সেটাকেই নিয়ে কাজে নামবে। একটা নিয়ম সেটাতে মেনে চলা। সরকার যে গাইডলাইন দিচ্ছে, তার সঙ্গে সমণ্বয় তৈরি করা। মুখ্যমন্ত্রী, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বসা হবে। পুলিস বিভাগের সঙ্গে কথা বলব। একটা সময়ে পছন্দের ভিত্তিতে পাইয়ে দাও, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে চললেও কিছু হবে না, আমরা বুঝে নেব। মানুষ চাইছেন, সেই সময়টা মানুষ চাইছেন শেষ হয়ে গিয়ে, একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলতে। যেখানে সৌন্দর্য্য আছে, পরম্পরা আছে, সবার হাত ধরা আছে। সেটাই অভিপ্রায়'।
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