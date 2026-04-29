Mamata Banerjee: 'কাল যা তাণ্ডব হয়েছে, সারারাত আমি আর অভিষেক জেগে', ভবানীপুরের অলিগলি ঘুরে বিস্ফোরক অভিযোগ মমতার

Mamata Banerjee: 'কাল যা তাণ্ডব হয়েছে, সারারাত আমি আর অভিষেক জেগে', ভবানীপুরের অলিগলি ঘুরে বিস্ফোরক অভিযোগ মমতার
West Bengal Assembly Election 2026: "সারা রাত ঘুমোইনি, অভিষেকও জেগে ছিল"— ভোটের সকালে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তাণ্ডব ও তৃণমূল কর্মীদের তুলে নেওয়ার অভিযোগ তুললেন তিনি। নিজের গড়ে দাঁড়িয়েই আজ লড়াইয়ের মেজাজে নেত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের শুরুতেই বেনজির সক্রিয়তা শাসক শিবিরে। বুধবার সকালে ভোট শুরুর পরপরই নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরের অলিগলিতে পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়লেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কেবল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, এদিন তিনি পথে নামলেন ভবানীপুরের 'ঘরের মেয়ে' ও দলীয় প্রার্থী হিসেবে। চেতলা এলাকায় ঘুরে দেখার সময় তাঁর কণ্ঠে ঝরে পড়ল ক্ষোভ। অভিযোগ করলেন, নির্বাচনের নামে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পর্যবেক্ষকরা 'তাণ্ডব' চালাচ্ছে।
এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনেন। তিনি জানান, গতরাত থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা এক করেননি তিনি। মমতার কথায়, "কাল সারারাত যা তাণ্ডব হয়েছে, আপনারা জানেন না। আমি আর অভিষেক সারা রাত জেগে ছিলাম। সব খবর রাখছিলাম।" তাঁর অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সিআরপিএফ (CRPF) এবং নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকরা নিয়ম মানছেন না। তৃণমূলের সক্রিয় কর্মীদের বেছে বেছে তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।
ভবানীপুরের পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে মমতা জানান, তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি অসীম বসু ও তাঁর স্ত্রীকে গতরাত দেড়টা নাগাদ হেনস্থা ও ধাক্কাধাক্কি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। চেতলা-সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বলেও দাবি করেন প্রার্থী মমতা।
মমতার অভিযোগের তির মূলত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকে। তাঁর দাবি, পুলিশ ও বাহিনীকে ব্যবহার করে শাসক দলকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, এই দফার ভোটে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যাপক মোতায়েন নিয়ে আগেই সরব হয়েছিল তৃণমূল। আজকের এই পরিদর্শন এবং সরাসরি অভিযোগের সুর ভোটের লড়াইকে আরও কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের বাইরে থেকে বেশ কয়েক জন পর্যবেক্ষক এসেছেন। তারা বিজেপির নির্দেশে কাজ করছেন। তিনি অভিযোগ করলেন, কয়েকটি জায়গায় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর পোস্টার। বিস্ফোরক অভিযোগ করে তিনি প্রশ্ন তুললেন, এ ভাবে কি ভোটগ্রহণ হতে পারে? ভোট তো মানুষ দেবে। নতুন কিছুজন এসেছেন। টেররাইজিং করছেন তাঁরা।'
