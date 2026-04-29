Suvendu Adhikari vs Mamata Banerjee: ভবানীপুরের ভোট মার্জিন বলে দিলেন শুভেন্দু- জিতছেন কত ভোটে?
West Bengal Election 2026: বুধবার পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের সকালেই ভবানীপুর কেন্দ্রে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। নিজের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
মৌমিতা চক্রবর্তী: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় দফার সবথেকে চর্চিত আসন ভবানীপুর। আর ভোটের সকালেই সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন ভোট দিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে শুভেন্দু দাবি করেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাপে আছেন। আমি ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হব।” এখানেই থামেননি তিনি, মুখ্যমন্ত্রীর বয়স নিয়ে খোঁচা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, “ওনার বয়স হয়েছে, ভোট দিয়ে এবার বাড়ি চলে যান।”
২০২১ সালের নন্দীগ্রামের সেই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের ছায়া এবার ভবানীপুরে। শুভেন্দু এদিন দাবি করেন, মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিচ্ছে এবং তৃণমূলের দীর্ঘদিনের এই দুর্গ এবার চূর্ণ হতে চলেছে। তাঁর কথায়, “কাল সারারাত ওনারা ঘুমাননি কারণ পরাজয় নিশ্চিত বুঝে গিয়েছেন। আমি নিশ্চিত যে মানুষ আমাকেই আশীর্বাদ করবে।” শুভেন্দুর এই ‘৩০ হাজারি’ জয়ের দাবির পরেই তৃণমূল মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
অন্যদিকে, সকালেই চেতলা ও ভবানীপুরের বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সরাসরি কিছু না বললেও মমতা অভিযোগ করেছেন যে, কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গতরাত থেকেই পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।
এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনেন। তিনি জানান, গতরাত থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা এক করেননি তিনি। মমতার কথায়, "কাল সারারাত যা তাণ্ডব হয়েছে, আপনারা জানেন না। আমি আর অভিষেক সারা রাত জেগে ছিলাম। সব খবর রাখছিলাম।" তাঁর অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সিআরপিএফ (CRPF) এবং নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকরা নিয়ম মানছেন না। তৃণমূলের সক্রিয় কর্মীদের বেছে বেছে তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।
ভবানীপুরের পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে মমতা জানান, তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি অসীম বসু ও তাঁর স্ত্রীকে গতরাত দেড়টা নাগাদ হেনস্থা ও ধাক্কাধাক্কি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। চেতলা-সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বলেও দাবি করেন প্রার্থী মমতা।
শুভেন্দুর এই আক্রমণাত্মক মেজাজ এবং মমতার নিজে রাস্তায় নেমে তদারকি— সব মিলিয়ে ভবানীপুর এখন বাংলার রাজনীতির এপিসেন্টার। ৪ মে ফলাফলই বলে দেবে শুভেন্দুর হাসি চওড়া হবে নাকি মমতার গড় অটুট থাকবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)