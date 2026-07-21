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'দেখলেই কাটতে থাকুন, হুকিং জিরো করতে হবে', চুরি রুখতে এবার 'বিদ্যুৎ প্রহরী' অ্যাপ!

Suvendu Adhikari:  'সরকারি অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো যাবে।  বেআইনি বহুতলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হবে'। কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 21, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:42 PM IST
'দেখলেই কাটতে থাকুন, হুকিং জিরো করতে হবে', চুরি রুখতে এবার 'বিদ্যুৎ প্রহরী' অ্যাপ!
Image Credit: চুরি রুখতে এবার &#039;বিদ্যুৎ প্রহরী&#039; অ্যাপ!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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