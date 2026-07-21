'দেখলেই কাটতে থাকুন, হুকিং জিরো করতে হবে', চুরি রুখতে এবার 'বিদ্যুৎ প্রহরী' অ্যাপ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'হুকিং জিরো করতে হবে'। রাজ্যে বিদ্যুত্ চুরি রুখতে এবার অ্য়াপস! নাম, 'বিদ্যুত্ প্রহরী'। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, 'সরকারি অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো যাবে। বেআইনি বহুতলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হবে। আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ দফতরে কাজ করছেন। কিছুদিন আগে বিদ্যুৎ দফতরের রিভিউ করেছি। অনেকগুলি চালু কাজ ও আগামীদিনে কি কাজ করব সেসব আলোচনা হয়েছে'।
এদিন কলকাতায় বিদ্যুত্ ভবনে এই 'বিদ্যুত্ প্রহরী' অ্য়াপের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'হুকিং জিরো করতে হবে । কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দেখবেন না । হুকিং দেখলেই কাটতে থাকুন। কারও কথা শুনবেন না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্শিয়াল বকেয়া বিল আদায় করার চেষ্টা করুন। সবচেয়ে বেশি ফাঁকি দিচ্ছে নেতাদের সংস্থাগুলি। দুটো জায়গায় আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর কাটা হয়েছে। একটা পূর্ব মেদিনীপুরের কাজু ফ্যাক্টরি। দ্বিতীয়ত মালদার একটি প্রতিষ্ঠান। ডোমেস্টিকের ক্ষেত্রে বলব আমরা মানুষ তাই অনেকের পরিবারে অনেক অসুবিধা আসে। ভালোভাবে বুঝিয়ে কথা বলুন' ।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'সরকারি প্রতিষ্ঠান-সহ বিভিন্ন জায়গায় স্মার্ট মিটার লাগাচ্ছি। দফতরে মাসে একবার আমি আসব। ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী থাকবেন আপনাদের সঙ্গে বৈঠক করে পরামর্শ দেবেন'। সঙ্গে নির্দেশ, 'স্মার্ট মিটারের ব্যবস্থা একইভাবে করতে থাকুন। আমরা কাজ করা শুরু করেছি'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'বিদ্যুৎ দফতরে কোনও ছুটির দিন থাকে না। এই দফতরে একটু কিছু ভুল হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে'। বলেন, 'বিদ্যুতের নতুন সাব স্টেশন বাড়াতে হবে। ব্যক্তির পরিবর্তন হয়, রঙের পরিবর্তন হয়, দফতর পরিবর্তন হয় না। আগের সরকার সাব স্টেশন তৈরিতে জমি দেয়নি। জমির জন্য অনেক জায়গায় সাব স্টেশন তৈরিতে আটকে ছিল'।
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