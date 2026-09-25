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বিহারের জাল নথি দিয়ে বাংলায় রেজিস্ট্রেশন? দুই সরকারি চিকিৎসকের চাকরি খারিজ

ভুয়ো মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত করার অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুই চিকিৎসক উত্তম মাইতি ও শেখ ইউনূস হাসানের সরকারি চাকরি বাতিল করা হয়েছে। দু’জনেই রাজপুর-সোনারপুর এলাকার সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছিলেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 25, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:26 AM IST
বিহারের জাল নথি দিয়ে বাংলায় রেজিস্ট্রেশন? দুই সরকারি চিকিৎসকের চাকরি খারিজ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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