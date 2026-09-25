/বিহারের জাল নথি দিয়ে বাংলায় রেজিস্ট্রেশন? দুই সরকারি চিকিৎসকের চাকরি খারিজ

অয়ন শর্মা: পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো চিকিৎসক এবং জাল মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন নিয়ে তদন্তের মধ্যেই বড় পদক্ষেপ দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। জাল নথির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার অভিযোগে দুই সরকারি চিকিৎসকের চাকরি বাতিল করেছে স্বাস্থ্য দফতর। অভিযুক্ত দুই চিকিৎসক হলেন উত্তম মাইতি এবং শেখ ইউনূস হাসান। উত্তম মাইতি এবং শেখ ইউনূস হাসান দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর-সোনারপুর এলাকার একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁদের নিয়োগ হয়েছিল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (NHM) প্রকল্পের মাধ্যমে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতরই তাঁদের নিয়োগপত্র দিয়েছিল। অভিযোগ ওঠার পর তাঁদের মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথি যাচাই করা হয়। জানা যায়, দু’জনেই বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন।
কী ভাবে সামনে এল জালিয়াতির অভিযোগ?
বিষয়টি প্রথম নজরে আসে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভ হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের সেক্রেটারি চিকিৎসক রাজীব পাণ্ডের। এরপরই দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ে এবং তাঁদের জমা দেওয়া নথি নিয়ে বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে তথ্য জানতে চাওয়া হয়। গত ১১ সেপ্টেম্বর বিহার কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশনের রেজিস্ট্রার জানিয়ে দেন, ওই দুই চিকিৎসকের দেখানো রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ভুয়ো। এরপরই তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলও এই দুই চিকিৎসককে নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য তলব করেছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁদের নোটিস পাঠানো হয়। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দু’জনের কাছ থেকে কোনও জবাব বা হাজিরা না মেলায় চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।
FIR-এর অনুরোধ
শুধু চাকরি বাতিল করেই বিষয়টি থামছে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর থেকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় FIR করার অনুরোধ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় কী ভাবে এই নথি গ্রহণ করা হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কাউন্সিলের এক সহকারী রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধেও FIR করার অনুরোধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।
রাজ্যে আরও ভুয়ো চিকিৎসকের অভিযোগ
এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। এর আগে ভুয়ো নথি ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার অভিযোগে মোট পাঁচ চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের কথা সামনে এসেছে। তাঁদের মধ্যে উত্তম মাইতি, ইউনূস হাসান এবং আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে। অভিযোগের পর পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল অন্য রাজ্য থেকে নথি এনে পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া চিকিৎসকদের নথিও পুনরায় যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ধরনের রেজিস্ট্রেশনের নথি খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, দুই চিকিৎসকের চাকরি বাতিলের পাশাপাশি গোটা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াটিই এখন তদন্তের আওতায়। তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের চূড়ান্ত আইনি নিষ্পত্তি আদালতের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করবে।
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