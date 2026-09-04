'ক্ষমতার বাইরে হলে ছাড়তেই হবে, বিকেলের পর থেকে জল কমার সম্ভাবনা আছে'

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বাঁধের জলে বানভাসি বাংলা! রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, 'জল ছাড়া মাত্রাও কমেছে, বৃষ্টিও কমেছে। বিকেলের পর থেকে জল কমার সম্ভাবনা আছে, যদি নতুন করে বৃষ্টি না হয়। বড় কিছু ব্যাপার নয়, কন্ট্রোলে আছে। যেটুকু ক্ষতি হয়েছে, সেখানেও সরকার তরফে কোনও খামতি আমরা দিচ্ছি না। বড় এলাকা জুড়ে না হলেও, ছোট জায়গাতেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। জল জমলে স্নেক বাইট হয়, সেখানে অ্যান্টিভেনাম দেওয়া মজুত করা হয়েছে। ডুবুরি রাখা হয়েছে। জলস্তরে যে বাড়িগুলি আছে, সেখানে পানীয় জল ও রেশন পৌঁছে দেওয়া ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। গোমাতাদের সেবা করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে'।
এদিন বিধাননগরের জলসম্পদ ভবনে সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমাদের উদ্বেগের জায়গা মানিকচকের ভূতনি। পরপর তিন বছর ওখানে ভাঙনের জন্য ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ১৯টার মতো গ্রাম এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। সমস্তরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, মানুষের যাতে কষ্ট না হয়, অসুবিধা না হয়। ওখানে সেচমন্ত্রী জুয়েল মুর্মুকে রাখা হয়েছে। বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল আছেন। NDRF-র টিমও আছে, তবে এখনই লাগছে না। দেশি নৌকা দিয়েই করা হচ্ছে। আটটা মতো শেল্টার আছে। তিনবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা, যা করার..'।
মুখ্য়মন্ত্রী জানান, 'হাওড়ার আমতার কিছু এলাকায়, উদয়নারায়ণপুর অল্প কিছু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত। ওখানে জেলাশাসক, পুলিস সুপার কাজ করছে। আমাদের বিধায়ক অমিত সামন্ত আছেন, দেখাশোনা করছে। হুগলি গ্রামীণে ৭ ব্লক, ৯ গ্রাম পঞ্চায়েত ক্ষতিগ্রস্ত। জাঙ্গিপাড়া, খানাকুল এবং গোঘাট। সেখানেও যা করার, বলেছি। ঘাটাল কম-বেশি ঠিক আছে। বাঁকুড়া সোনামুখি এলাকা ঠিকই আছে। ওখানে খুব বেশি কিছু নেই। জল বিপদসীমায় আছে খানাকুল, জঙ্গিপাড়া, উদয়নারায়ণপুর, ওই অংশে'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মালদহে রতুয়ায় প্রত্য়েক বছর হয়। নদী ভাঙন বড় সমস্যা। স্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ দল, বিহার-ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে সমণ্বয় বৈঠক। কানপুর আইআইটি যুক্ত করে, একটি স্থায়ী পরিকল্পনা করা। আগামীদিনে এসব কাজ করা হবে'। স্পষ্ট কথা, 'ডিভিসি ভালো করছে। এখনও পর্যন্ত একটাও বাঁধ ভাঙেনি। নিম্ন দামোদর এলাকায় কোনও বাঁধ ভাঙেনি। বৃষ্টি বেশি হয়েছে। বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা সীমিত। ক্ষমতার বাইরে হলে ছাড়তেই হবে। তাতে কিছু এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)