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'ক্ষমতার বাইরে হলে ছাড়তেই হবে, বিকেলের পর থেকে জল কমার সম্ভাবনা আছে'

Suvendu Adhikari:   'বড় কিছু ব্যাপার নয়, কন্ট্রোলে আছে। যেটুকু ক্ষতি হয়েছে, সেখানেও সরকার তরফে কোনও খামতি আমরা  দিচ্ছি না। বড় এলাকা জুড়ে না হলেও, ছোট জায়গাতেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 04, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:15 PM IST
'ক্ষমতার বাইরে হলে ছাড়তেই হবে, বিকেলের পর থেকে জল কমার সম্ভাবনা আছে'
Image Credit: জলসম্পদ ভবনে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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