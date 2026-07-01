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নজরে সেই সন্দীপ ঘোষ!আরজি কর দুর্নীতি মামলায় এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্যের

RG Kar corruption case:  আরজি কর দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ইডিকে 'কগনিজেন্স' নিয়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর সবুজ সংকেত।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 01, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:52 PM IST
নজরে সেই সন্দীপ ঘোষ!আরজি কর দুর্নীতি মামলায় এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্যের
Image Credit: আরজি কর দুর্নীতি মামলায় বড় পদক্ষেপ রাজ্যেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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