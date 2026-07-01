/নজরে সেই সন্দীপ ঘোষ!আরজি কর দুর্নীতি মামলায় এবার বড় পদক্ষেপ রাজ্যের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য়ে পালাবদলের খুলেছে আরজি কর ফাইল। তরুণী চিকিত্সককে ধর্ষণ ও খুনের তদন্তে যখন তত্পরতা বেড়েছে সিবিআইয়ের, তখন দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ইডিকে 'কগনিজেন্স' নিয়ে বিচার প্রক্রিয়া শুরু অনুমতি দিল রাজ্য সরকার।
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তরুণী চিকিত্সক ধর্ষণ ও খুনের সূত্রে ধরেই সামনে আসে আরজি করে 'দুর্নীতি'। অভিযুক্ত আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। সিট গঠন করেছিল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। কিন্তু সেই মামলাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সন্দীপকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
আরজি করে দুর্নীতি মামলা তদন্ত করছে ইডিও। গত ৪ ফেব্রুয়ারি প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জশিটও জমা দিয়েছে তারা। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছিল না। আদালতে একাধিকবার ইডি জানিয়েছিল যে, রাজ্যের তরফে 'কগনিজেন্স' নেওয়ার অনুমতি মেলেনি। অবশেষে সবুজ সংকেত দিল রাজ্য। আজ, বুধবার বিশেষ আদালতে অনুমতিপত্র জমা দিয়ে 'কগনিজেন্স' নেওয়ার আবেদন করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
এদিকে আরজি কর কাণ্ডে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ। তাঁর দাবি, তত্কালীন স্বাস্থ্যসচিব ও সেদিন রাতে যাঁরা মেয়ের সাথে খেয়েছিল, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। বলেন, নারায়ণস্বরূপ নিগম কীভাবে পিজিটি রুম ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন? স্বাস্থ্য দফতরের ঘুণ ধরা ব্য়বস্থা দূর করতে গেলে, সেখানে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। থ্রেট কালচার ভাঙতে হবে। যাঁরা সিনিয়র ডাক্তার আছেন, তাঁরা স্বাস্থ্য দফতরে ঘুন ধরিয়ে দিয়েছেন। আমার মেয়ের ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন তাদের চরম ধিক্কার জানাই'।
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