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এক কিস্তিতেই বকেয়া ডিএ! পুজোর মুখে বড় ঘোষণা রাজ্যের, জারি বিজ্ঞপ্তি

West Bengal DA arrears:   ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিলবে এক কিস্তিতেই। তবে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের জন্য আগে যে বকেয়া দেওয়া হয়েছে (৯৯৬-F(P2) ও ১০৮৬-F(P2) অনুযায়ী) তা অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া হবে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 23, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:44 PM IST
এক কিস্তিতেই বকেয়া ডিএ! পুজোর মুখে বড় ঘোষণা রাজ্যের, জারি বিজ্ঞপ্তি
Image Credit: এক কিস্তিতেই বকেয়া ডিএ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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