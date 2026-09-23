/এক কিস্তিতেই বকেয়া ডিএ! পুজোর মুখে বড় ঘোষণা রাজ্যের, জারি বিজ্ঞপ্তি

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য ও অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: পুজোর মুখে DA নিয়ে সুখবর। ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) এক কিস্তিতে মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। বিজ্ঞপ্তি জারি করল অর্থ দফতরের।
নবান্ন থেকে জারি হওয়ার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, প্রাপ্য DA-র পুরোটাই এক কিস্তিতেই দেওয়া হবে। তবে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের জন্য আগে যে বকেয়া দেওয়া হয়েছে (৯৯৬-F(P2) ও ১০৮৬-F(P2) অনুযায়ী) তা অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া হবে।
কীভাবে মিলবে টাকা?
গ্রুপ ‘A’, ‘B’ ও ‘C’ কর্মীদের টাকা জমা পড়বে GPF অ্যাকাউন্টে।
গ্রুপ 'D' কর্মীদের টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদে দেওয়া হবে।
অবসরের ৩ মাস বাকি থাকলে GPF নয়, সরাসরি ব্যাঙ্কে জমা হবে।
এই টাকা ৩১শে মার্চ, ২০২৮ পর্যন্ত অ্যাডভান্স বা ফাইনাল উইথড্রলের হিসাবে ধরা হবে না।
টাকা দেওয়ার আগে TDS কাটবেন DDO-রা।
বিল প্রসেসিংয়ের জন্য ট্রেজারিকে অগ্রিম ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। HRMS সিস্টেমে প্রয়োজনীয় আপডেট করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব।
রাজ্য় সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। এদিন সেই মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, একটু সময় লাগবে, তবে এবার ডিএ দেওয়া হবে ন স্কুল,কলেজ ইউনিভার্সিটির সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরাও।
এদিকে চলতি বছর ১৫ অক্টোবর থেকে দুর্গাপুজোর সরকারি ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। কর্মীদের যাতে পুজোর কেনাকাটা বা উৎসব পালনে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়, সে কারণে ছুটির আগেই অক্টোবর মাসের বেতন অগ্রিম মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
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