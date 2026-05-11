CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: ষাটোর্ধ্বরা আউট: সরকারের কোপে এবার বিভিন্ন বোর্ডের মনোনীত সদস্যরা, জারি বিজ্ঞপ্তি

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
West Bengal Government News:  শপথ নেওয়ার পর, আজ সোমবারই ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 11, 2026, 05:30 PM IST
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৬০ বছরের পর স্বপদে বহাল! রাজ্যের বিভিন্ন বোর্ড, সংগঠন, নন-স্ট্যাটিউটরি বডি ও পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংসের মনোনীত সদস্য, ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যানদের মেয়াদ অবিলম্বে শেষ করার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। নবান্ন থেকে জারি করা হল বিজ্ঞপ্তি।

কেউ চেয়ারম্যান, তো কেউ আবার ডিরেক্টর। আগের সরকারের আমলে চাকরির মেয়াদ শেষে বিভিন্ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আধিকারিকদের। নতুন সরকার আসার পর প্রত্যেকে চাকরির এবার মেয়াদ শেষ হল। বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিল নবান্নের নবান্নের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর।

এদিকে অবসরের পরেও ফের নিয়োগ বা এক্সটেনশন পেয়েছিলেন অনেক সরকারী আধিকারিক। কারও কারও পরিষেবা বর্ধিত করা হয়েছিল। তাঁদের চাকরির মেয়াদও অবিলম্বে শেষ করা হতে পারে। নির্দেশিকার তেমনই উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃণমূল জমানা শেষ। বাংলায় এবার বিজেপি-রাজ। শপথ নেওয়ার পর, আজ সোমবারই ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং। নবান্ন বৈঠকে শেষে ৫ বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে নেওয়া ৬ বড় সিদ্ধান্ত: 

১) আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ। আজ থেকেই চালু আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। পাশাপাশি, রাজ্যের বর্তমান সব প্রকল্পও চালু থাকবে। কোনও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হবে না। চালু থাকবে স্বাস্থ্যসাথীও। এর পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিশ্বকর্মা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ৩.০, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা- সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হবে বাংলা। উজালা যোজনায় গ্রাহক বিতরণ কেন্দ্রে নোটিস পাঠানো হবে।

২) বাংলায় জনগণনার কাজ আজ থেকেই কার্যকর। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আগের সরকার ফাইল ফেলে রেখেছিল। জনগণনা আটকানোই ছিল আগের সরকারের মূল লক্ষ্য। ২০২৫-এর ১৬ জুন, ভারত সরকারের পক্ষে মিনিস্টার হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল জনগণনার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ফাইল ফেলে রেখে দিয়েছিল।  এই মুহূর্ত থেকে জনগণনার কাজ আজ থেকেই শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।"

৩) সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের অনুমোদন। সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য BSF-কে জমি দেওয়া হবে। আজ থেকেই তা শুরু হচ্ছে। আজ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে এই জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত — প্রায় ২,২১৬. কিলোমিটার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে এখনও প্রায় ৫৬৯ কিলোমিটার সীমান্ত অরক্ষিত ও বেড়াবিহীন রয়েছে। যেখান থেকে চোরাচালান, অনুপ্রবেশের ঘটনার পরিসংখ্যান সব থেকে বেশি। 

৪) আজ থেকেই বাংলায় কার্যকর ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) ১ জুলাই ২০২৪ থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে কার্যকর হয়। এর মাধ্যমে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (IPC) এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড (CrPC)-এর পরিবর্তে নতুন আইন চালু করা হয় দেশজুড়ে। কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে এই নতুন আইন লাগু হলেও গত ২ বছর ধরে বাংলায় পুরনো আইপিসি-সিআরপিসির ধারাই অনুসরণ করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

৫) ন্যাশনাল ক্যাডারের আইএস, আইপিএসরা এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশিক্ষণে যুক্ত হতেন না পুরাতন সরকারের নির্দেশে। আজ থেকে সেই প্রশিক্ষণে যুক্ত হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হল। প্রসঙ্গত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের অন্যতম বড় সংঘাতের ইস্যু হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন ও কেন্দ্রীয় ট্রেনিংয়ে রাজ্যের অনীহাকে ঘিরে। যা নিয়ে অফিসারদের মধ্যেও অসন্তোষ দানা বাঁধছিল।

৬) সরকারি চাকরির পরীক্ষার বয়সসীমায় ৫ বছরের ছাড়। রাজ্য সরকারি চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৫ বছর বাড়ানো হল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, "রাজ্য সরকারি অফিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৫ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। ২০১৫-এর পর আর কোনও নিয়োগ হয়নি।"

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

