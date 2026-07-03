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সরকারি অফিসে চক্কর কাটার দিন শেষ! ঘরে বসে বিনামূল্য়েই এবার... বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

West Bengal free land records:    'এই পদক্ষেপের ফলে রাজ্যজুড়ে সমস্ত জমির মালিক বিশেষত কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হবেন। আপনার জমি, আপনার অধিকার,আপনার তথ্য এখন থেকে মাত্র এক ক্লিকের আওতায়'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 03, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:59 PM IST
সরকারি অফিসে চক্কর কাটার দিন শেষ! ঘরে বসে বিনামূল্য়েই এবার... বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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