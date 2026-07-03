/সরকারি অফিসে চক্কর কাটার দিন শেষ! ঘরে বসে বিনামূল্য়েই এবার... বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ রাজ্যে নাগরিক পরিষেবাকে 'স্বচ্ছ, ঝামেলামুক্ত এবং সহজলভ্য' করতে নয়া পদক্ষেপ সরকারে। এবার বিনামূল্য়ে মিলবে জমির খতিয়ান ও দাগের তথ্য! সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
ফেসবুক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'নাগরিক পরিষেবা যাতে স্বচ্ছ, ঝামেলামুক্ত এবং সহজলভ্য হয়, তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, খতিয়ান এবং জমির দাগের তথ্য পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী সরকার যে অ্যাপ্লিকেশন ফি আদায় করত তা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে মকুব করেছি'।
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন. 'এখন থেকে, আপনারা সম্পূর্ণ 'বিনামূল্যে' অনলাইনে আপনাদের খতিয়ান এবং জমির দাগের তথ্যের ডিজিটালি স্বাক্ষরিত কপি ডাউনলোড করতে পারবেন।এই ডিজিটাল জমির রেকর্ডগুলি পাওয়ার জন্য কোনওরকম আবেদন ফি বা প্রমাণীকরণ ফি লাগবে না'।
কী কী সুবিধা?
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ঘরে বসেই এবার পাওয়া যাবে জমির যাবতীয় তথ্য। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে জমির খতিয়ান ও দাগের তথ্য জিটালি স্বাক্ষরিত (Digitally Signed) কপি।
জমির ডিজিটাল রেকর্ড পাওয়ার জন্য আর কোনও ফি দিতে হবে না।
মুখ্য়মন্ত্রী লিখেছেন. 'এই পদক্ষেপের ফলে রাজ্যজুড়ে সমস্ত জমির মালিক বিশেষত কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হবেন। আপনার জমি, আপনার অধিকার,আপনার তথ্য এখন থেকে মাত্র এক ক্লিকের আওতায়'।
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