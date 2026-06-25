/সম্পত্তি নষ্ট করলেই এবার ক্ষতিপূরণ! কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

মৌমিতা চক্রবর্তী: রাজ্য়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, দাঙ্গা ও ভাঙচুরের মতো কার্যকলাপ দমনে আরও কড়া পদক্ষেপ। বিধানসভা এবার দুটি বিল আনছে সরকার। আগামী সোমবার পেশ করা হবে The West Bengal Public Safety and Control of Anti-social Activities Bill, 2026’ ও ‘The West Bengal Maintenance of Public Order (Amendment) Bill, 2026’।
ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল বিল অ্যাক্টিভিটিস বিল, ২০২৬
'অসামাজিক কার্যকলাপ'
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নতুন বিলে ‘অসামাজিক কার্যকলাপে’র বিস্তৃ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, জনমনে ভয় সৃষ্টি, জনশৃঙ্খলা নষ্ট করা, বেআইনি দখল, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি, অবৈধ খনি ও বালি পাচারের মতো কাজকে ‘অসামাজিক কার্যকলাপে’ বলে গণ্য় করা হবে।
জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা
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‘অসামাজিক কার্যকলাপে’ জামিন অযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বিলে। বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিরোধমূলক আটক করতে পারবেন জেলা শাসক বা পুলিশ কমিশনার। যার সর্বোচ্চ মেয়াদ হতে পারে ১২ মাস অর্থাত্ ১ বছর। শুধু তাই নয়, অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট কোনও এলাকা বা জেলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি বিধানও রাখা হয়েছে বিলে।
ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার(সংশোধনী) বিল. ২০২৬
ক্লেইম কমিশন
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এই বিলে দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ বা ভাঙচুর ক্ষতিপূরণে আদায়ের ক্লেইম কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। এই বিলে আওতায় থাকছে বেসরকারি সম্পত্তিও। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করবে কমিশন। এরপর প্রয়োজনে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতিতেই ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা হবে।
সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এখন যে আইন রয়েছে, তা সামাজিক কার্যকলাপ ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে পর্যাপ্ত নয়। সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই নতুন আইনি কাঠামো আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিরোধীদের একাংশের অবশ্য দাবি, এই ধরনের আইন ভবিষ্যতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
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