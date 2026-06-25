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সম্পত্তি নষ্ট করলেই এবার ক্ষতিপূরণ! কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

Bengal law and order bill:  বিধানসভায় এখন বাজেট অধিবেশন চলছে। সোমবার নতুন দুটি বিল আনছে সরকার।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 25, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:04 PM IST
সম্পত্তি নষ্ট করলেই এবার ক্ষতিপূরণ! কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের
Image Credit: সম্পত্তি নষ্ট করলেই এবার ক্ষতিপূরণ!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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