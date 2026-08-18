জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বদলের বাংলায় 'তেরঙা' রাখি! রাজ্য়জুড়ে এবার সরকারি উদ্যোগে পালিত হবে 'রাখিবন্ধন উত্সব'। কবে? ২৮ অগাস্ট। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণার পর নির্দেশিকা জারি করল তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর।
গত ১০ অগাস্ট তেরঙ্গা যাত্রায় যোগ দিয়ে সরকারিভাবে রাখিবন্ধন উত্সবের পালনের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর আজ, মঙ্গলবার জারি হয়ে গেল নির্দেশিকা। নির্দেশিকায় উল্লেখ, 'জাতীয় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরাই হবে এবারের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য'। মূল আকর্ষণ তেরঙা রাখি। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনৃত্য, বাউল ও অন্যান্য লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান হবে।
জেলায় জেলায় রাখিবন্ধন উত্সবকে কেন্দ্র করে সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর। নবান্নের স্পষ্ট নির্দেশ, আগামী কর্মসূচি তৈরি, প্রচার, এমনকী অনুষ্ঠানে শেষে ছবি-সহ রিপোর্ট পাঠাতে হবে জেলা প্রশাসনকে। স্থানীয় শিল্পী, সাংস্কৃতিক সংগঠন, যুবসমাজ এবং মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।
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