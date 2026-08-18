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বদলের বাংলায় এবার 'তেরঙা' রাখি! জেলায় জেলায় উত্‍সব, জারি নির্দেশিকা

Rakhi Bandhan Utsav:  গত ১০ অগাস্ট তেরঙ্গা যাত্রায় যোগ দিয়ে সরকারিভাবে রাখিবন্ধন উত্‍সবের পালনের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।  এবার নির্দেশিকা জারি করল তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 18, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:31 PM IST
বদলের বাংলায় এবার 'তেরঙা' রাখি! জেলায় জেলায় উত্‍সব, জারি নির্দেশিকা
Image Credit: বদলের বাংলায় এবার &#039;তেরঙা&#039; রাখি!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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