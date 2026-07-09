/সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের! জারি নির্দেশিকাও

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে এবার বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের। ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৮ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত কম্পিউটার অপারেশন ও টাইপিং পরীক্ষায় নিয়মবহির্ভূত ছাড় পেয়ে যাঁরা LDC/LDA, UDC/UDA বা সমতুল্য কেরানি পদে পদোন্নতি পেয়েছেন, তাঁদের পদোন্নতি বিশেষ ক্ষেত্রে বৈধ বা রেগুলারাইস করা হবে। জারি করা নির্দেশিকা।
নির্দেশিকায় উল্লেখ, ওইসব কর্মচারীদের পদচ্যুতি করা হবে না। এখন যা বেতন পাচ্ছেন, তাতেও কোনও কাটছাঁট হবে না। তবে তাঁদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার অপারেশন ও টাইপিং পরীক্ষায় পাস করতে হবে। পরীক্ষা পাস না করা পর্যন্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট স্থগিত থাকবে না। পরীক্ষা পাস করার পর যথারীতি ইনক্রিমেন্ট ও অন্যন্য আর্থিক সুবিধা চালু হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সিনিয়রিটি (Seniority) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ অনুযায়ী নতুন করে নির্ধারণ করা হবে।
সরকারি এই সিদ্ধান্তে অবশ্য যোগ্য কর্মীদের স্বাভাবিক পদোন্নতি ব্যাহত হবে না। কারণ, ওই কর্মীদের দখলে পদগুলি এক্স ক্যাডার হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে ভবিষ্যতে যদি নিয়ম ভেঙে কোন ছাড় বা পদোন্নতি দেওয়া হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ বেআইনি বলে গণ্য হবে। এমনকী প্রয়োজনে বাতিলও করা হবে।
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