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সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের! জারি নির্দেশিকাও

Government employees promotion: ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৮ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত কম্পিউটার অপারেশন ও টাইপিং পরীক্ষায় নিয়মবহির্ভূত ছাড় পেয়ে যাঁরা LDC/LDA, UDC/UDA বা সমতুল্য কেরানি পদে পদোন্নতি পেয়েছেন, তাঁদের পদোন্নতি বিশেষ ক্ষেত্রে বৈধ বা রেগুলারাইস করা হবে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 09, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:30 PM IST
সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের! জারি নির্দেশিকাও
Image Credit: সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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