/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে আসতে চলেছে বদল, নবান্নের বড় পদক্ষেপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক, আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) পরিচালনায় এক অভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক পৃথক নিয়মের কারণে সৃষ্টি হওয়া দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবস্থাকে আরও শৃঙ্খলিত ও স্বচ্ছ করতেই এই উদ্যোগ।
বিলে কী কী পরিবর্তন আনা হচ্ছে?
প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলে রাজ্যের ২১টি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত নিয়মে বড় পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে প্রেসিডেন্সি, রবীন্দ্রভারতী, গৌড়বঙ্গ, কাজী নজরুল, আলিপুরদুয়ার ও কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, এখন থেকে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালিত হবে 'West Bengal Non-Government Educational Institutions and Local Authorities (Control of Provident Fund of Employees) Act, 1983' অনুসারে।
রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন নিজস্ব কাঠামো বা আলাদা নিয়ম কার্যকর ছিল। এই বিলের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যজুড়ে একটি একক নির্দিষ্ট আইনি ব্যবস্থা চালু হবে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ১৯৮৩ সালের আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারবে। বিলটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও বাজেট সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থা রাজ্য অর্থ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শক্রমেই গ্রহণ করা হবে।
কর্মচারীদের সম্ভাব্য সুবিধা
রাজ্য সরকারের এই সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ, অর্থ জমা ও রিফান্ড প্রক্রিয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসংহত, স্বচ্ছ এবং দ্রুত হবে। নবান্নের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীর দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক হয়রানির অবসান ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।
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