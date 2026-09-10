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বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে আসতে চলেছে বদল, নবান্নের বড় পদক্ষেপ

PF Rules 2026: রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন নিজস্ব কাঠামো বা আলাদা নিয়ম কার্যকর ছিল। এই বিলের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যজুড়ে একটি একক নির্দিষ্ট আইনি ব্যবস্থা চালু হবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 10, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:02 PM IST
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে আসতে চলেছে বদল, নবান্নের বড় পদক্ষেপ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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