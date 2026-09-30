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ফাঁড়া কাটল না নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীর, মিলন প্রধানের জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

Milan Pradhan: সুপ্রিম কোর্টে হওয়া মামলার ফলে কি জেলমুক্তিতে বাধা হবে মিলন প্রধানের? 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 30, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 11:52 AM IST
ফাঁড়া কাটল না নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীর, মিলন প্রধানের জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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