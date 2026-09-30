/ফাঁড়া কাটল না নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থীর, মিলন প্রধানের জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

অর্ণবাংশু নিয়োগী: মঙ্গলবারই নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু তার পরেও ফাঁড়া কাটছে মিলন প্রধানের। মঙ্গলবার হাইকোর্টের দেওয়া সেই জামিনকে চ্যালেঞ্জ করে এবার সুপ্রিম কোর্ট যাচ্ছে রাজ্য সরকার।
আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন। তার আগেই গতকাল স্বস্তি পেয়েছিলেন মিলন প্রধান। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের সেই রায়ের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটেতেই ফের আশঙ্কা মিলন প্রধানের। এবার হাইকোর্টের সেই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার।
সুপ্রিম কোর্টে করা মামলার রাজ্য সরকারের বক্তব্য, মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। তাঁই তাঁকে হেফাজতে রাখা প্রয়োজন।
ওই মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ৫ অক্টোবর। অর্থাত্ নির্বাচনের আগের দিনই সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি হবে বলে জানা যাচ্ছে।
উল্লেখ্য়, আজই মিলন প্রধানের জেলমুক্তি হওয়ার কথা। এখন রাজ্য সরকারের এই নতুন মামলার ফলে কি মিলনের জেলমুক্তিতে সমস্যা হবে? আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে মিলনের জেলমুক্তিতে নতুন মামলা কোনও সমস্যা হবে না। তবে ভোটের আগে তাঁর উপরে একটা চাপ থেকেই যাচ্ছে।
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ২১ অক্টোবর তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মামলার আইও মিলন প্রধানকে ওইসময়ের মধ্যে দিনে দুবার ফোন করতে পারবেন। মোট ২০ হাজার টাকা বন্ডে জামিন পান মিলন প্রধান।
নন্দীগ্রাম উপ নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল করার পরই মিলন প্রধানকে হেফাজতে নেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলি ১৯ বছরের পুরনো।
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