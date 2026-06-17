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WB Yoga Day 2026 Notice: যোগ দিবসে সরকারি কর্মীদের হাজিরা নিয়ে হাইকোর্টের বড় রায়: উপস্থিতি কি বাধ্যতামূলক? এল আপডেট

WB Govt Notice regarding Yoga Day: সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালতে আর্জি জানানো হয়েছে, যোগ দিবসের মতো একটি কর্মসূচিতে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান সম্পূর্ণ ‘স্বেচ্ছায়’ করার অনুমতি দেওয়া হোক। জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলকভাবে এই ধরণের কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতে বাধ্য করা সরকারি নিয়মের পরিপন্থী বলেই দাবি মামলাকারীদের।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 17, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:36 PM IST
WB Yoga Day 2026 Notice: যোগ দিবসে সরকারি কর্মীদের হাজিরা নিয়ে হাইকোর্টের বড় রায়: উপস্থিতি কি বাধ্যতামূলক? এল আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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