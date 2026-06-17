/WB Yoga Day 2026 Notice: যোগ দিবসে সরকারি কর্মীদের হাজিরা নিয়ে হাইকোর্টের বড় রায়: উপস্থিতি কি বাধ্যতামূলক? এল আপডেট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করার সরকারি নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে সমস্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আজ হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছে সরকারি কর্মচারীদের এই বামপন্থী সংগঠনটি।
সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালতে আর্জি জানানো হয়েছে, যোগ দিবসের মতো একটি কর্মসূচিতে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান সম্পূর্ণ ‘স্বেচ্ছায়’ করার অনুমতি দেওয়া হোক। জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলকভাবে এই ধরণের কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতে বাধ্য করা সরকারি নিয়মের পরিপন্থী বলেই দাবি মামলাকারীদের।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, কো-অর্ডিনেশন কমিটির এই জরুরি আবেদন গ্রহণ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলার শুনানির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
মামলাকারী সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, যোগ ব্যায়াম বা শরীরচর্চা অত্যন্ত ইতিবাচক বিষয় হলেও, সেটিকে সরকারি ফতোয়া জারি করে বাধ্যতামূলক করা যায় না। বিশেষ করে ছুটির দিনে কর্মীদের এভাবে নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে যোগ দিতে বাধ্য করা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার শামিল। অন্যদিকে, প্রশাসনের একাংশের মতে, আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত এবং জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটি উদযাপনে সরকারি স্তরে শৃঙ্খলা ও সক্রিয়তা বজায় রাখতেই এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল।
চলতি সপ্তাহের শুক্রবারই দেশজুড়ে পালিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এ বছর কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে মূল অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা রয়েছে। এই হাই-প্রোফাইল কর্মসূচির ঠিক প্রাক্কালে সরকারি কর্মচারীদের এই আইনি পদক্ষেপ রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনিক মহলে বেশ চাঞ্চল্য তৈরি করেছে।
গত ১৪ জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবের দফতর থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিন সকাল ৬টা থেকে পৌনে ৮টা (৭টা ৪৫ মিনিট) পর্যন্ত সমস্ত সরকারি কর্মচারীকে উপস্থিত থাকতে হবে।
কর্মীদের উপস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে:
সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর বা কার্যালয়।
সরকারি আবাসন।
কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোড অথবা মিলন মেলা প্রাঙ্গণ।
নির্দেশিকায় পরোক্ষভাবে সতর্কবার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা আইনি বা প্রশাসনিক বিপদে পড়তে পারেন।
এই নির্দেশকে চ্য়ালেঞ্জ করেই মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে।
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