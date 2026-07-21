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রাজ্য সরকারি কর্মীদের কপাল খুলল: ২০ শতাংশ ডিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা, কবে পাচ্ছেন হাতে টাকা? কত বেতনে কে কতটা পাবেন?

West Bengal Govt Employee DA announcement: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (DA) ও নতুন পে কমিশন নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ছিল। এবার সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর পরই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে কমিশন (7th Pay Commission) গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই পে কমিশন গঠন করা হবে এবং এর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 21, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:50 PM IST
রাজ্য সরকারি কর্মীদের কপাল খুলল: ২০ শতাংশ ডিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা, কবে পাচ্ছেন হাতে টাকা? কত বেতনে কে কতটা পাবেন?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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