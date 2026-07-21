/রাজ্য সরকারি কর্মীদের কপাল খুলল: ২০ শতাংশ ডিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা, কবে পাচ্ছেন হাতে টাকা? কত বেতনে কে কতটা পাবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বহুদিনের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) মেটানো নিয়ে অবশেষে বড় পদক্ষেপ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কর্মচারীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, পূর্বের ঘোষিত ২০ শতাংশ ডিএ আগামী অক্টোবর মাসেই সরকারি কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ডিএ-র যে ফারাক রয়েছে, তা-ও ধাপে ধাপে মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
দীর্ঘদিন ধরেই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি ও বকেয়া মেটানোর দাবিতে সরব ছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ-র ফারাক প্রায় ৪২ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। এই বিশাল ব্যবধান নিয়ে কর্মী সংগঠনগুলির আন্দোলন এবং আইনি লড়াই দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ও গাইডলাইনকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য সরকার বকেয়া (Arrears) মেটানোর প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করল।
সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে স্বস্তির হাওয়া বইছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, সরকারি কর্মচারীরা রাজ্য প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি। তাঁদের বেতন, সুযোগ-সুবিধা এবং বকেয়া পাওনা নিয়ে সরকার আন্তরিকভাবেই চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। অক্টোবরের উৎসবের মরশুমের আগেই এই ২০ শতাংশ ডিএ কর্মীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে, যা শারদোৎসবের মুখে কর্মচারীদের মুখে হাসি ফোটাবে।
বাকি ৪২ শতাংশের বিশাল ব্যবধান কীভাবে মেটানো হবে, তা নিয়েও স্পষ্ট রূপরেখার আভাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, একবারে পুরো বকেয়া মেটানো রাজ্য রাজকোষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তাই পর্যায়ক্রমে বা ধীরে ধীরে বাকি সমস্ত বকেয়া ডিএ মিটিয়ে ফেলা হবে।
২৩ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে ভাগ্যপরীক্ষা
আগেই জল্পনা ছিল যে চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে ফের এই মামলার শুনানি হতে পারে। সেই দিনক্ষণ স্পষ্ট করে দিলেন মামলাকারী মূল সংগঠন ‘কনফেডারেশন অব স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ’। আগামী ২৩ জুলাই দুপুর ২টোয় শীর্ষ আদালতে এই মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত রয়েছে।
আদালতের নজরে স্ট্যাটাস রিপোর্ট
গত শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি পি কে মিশ্রর বেঞ্চ রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল, বকেয়া ডিএ মেটানোর কাজ কতদূর এগিয়েছে। সেই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত ‘স্ট্যাটাস রিপোর্ট’ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফলে ২৩ জুলাইয়ের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের রিপোর্ট পেশ ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।
ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকার বকেয়া ডিএ-র একটি অংশ মেটাতে শুরু করলেও সরকারি অনুদান প্রাপ্ত (গ্রান্ট ইন এইড) প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে চরম বঞ্চনার অভিযোগ উঠেছে। স্কুল-কলেজ, পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার শিক্ষক, কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত পেনশনপ্রাপকরা পঞ্চম বেতন কমিশনের বকেয়া ডিএ-র এক টাকাও পাননি বলে সরব হয়েছেন।
এখনও অবধি, অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও পেনশনপ্রাপকদের বকেয়া সম্পূর্ণ আটকে রাখা হয়েছে তা আগের সরকারের আমল থেকেই।
যাঁরা আংশিক ডিএ পেয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও 'সর্বভারতীয় মূল্য সূচক' (AICPI) সঠিকভাবে মেনে না নেওয়া।
সব মিলিয়ে, ২৩ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে নজর রয়েছে রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মচারীদের। আইনজীবী ও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বঞ্চিত কর্মীদের এই ইস্যুগুলি আদালতে উঠলে রাজ্য সরকার তা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সরকারি মহল।
আইনি জট এবং আর্থিক টানাটানির মাঝে সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনে সরকারের এই ইতিবাচক পদক্ষেপে আশার আলো দেখছেন সরকারি কর্মীরা। তবে ৪২ শতাংশের ফারাক সম্পূর্ণ না মেটা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ জারি রাখবে কর্মীবৃন্দ। তবুও, অক্টোবরে ঘোষিত ২০ শতাংশ ডিএ এবং বকেয়া মেটানোর সরকারের এই লিখিত ও মৌখিক আশ্বাস রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য এক বড় জয় হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
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