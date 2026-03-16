WB government DA announcement: ২ কিস্তিতে মিলবে বকেয়া ডিএ: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর জারি বিজ্ঞপ্তি

WB government DA announcement: ২ কিস্তিতে মিলবে বকেয়া ডিএ: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর জারি বিজ্ঞপ্তি
WB government DA announcement: ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত একবার মার্চে, আর এক সেপ্টেম্বরে পাবেন সরকারি কর্মচারীরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর এবার ডিএ-বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার। দুই কিস্তিতে বকেয়া ডিএ পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। একবার মার্চে, আর একবার সেপ্টেম্বরে।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া ডিএ দুই কিস্তিতে বকেয়া ডিএ দেওয়া হবে সরকারি কর্মচারীদের। যাঁরা গ্রুপ এ, বি ও সিতে পদমর্যাদার সরকারি কর্মচারী, তাঁরা GPF-র মাধ্যম ডিএ পাবেন। গ্রুপ ডি ও পেনশনভোগীদের টাকা ঢুকবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। ২০০৮ থেকে ১৫ সাল পর্যন্ত বকেয়াও ডিএ সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটি যে হিসেব দেবে, সেই হিসেব মতোই দেওয়া হবে। একই নিয়মে বকেয়া ডিএ পাবেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটির কর্মীরাও।
তখনও বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি। গতকাল, রবিবার সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি লেখেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে,আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার তার সমস্ত সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী এবং অন্যান্য অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যেমন—পঞ্চায়েত, পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। আমাদের অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, তাঁরা সকলেই ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে তাঁদের ROPA ২০০৯-এর বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA Arrears) পেতে শুরু করবেন'।
I am happy to announce that our Ma-Mati-Manush government has delivered on its promise to all its employees and pensioners, and to lakhs of teachers and non-teaching staff of our educational institutions, as well as employees/ pensioners of our other grant-in-aid instititions…
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 15, 2026
দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর শেষ হাসি হেসেছেন রাজ্য় সরকারী কর্মচারীরাই। স্রেফ বকেয়া ডিএ মেটানোই নয়, রাজ্য সরকারকে এবার কার্যত ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ মিটিতে দিতে হবে এবং ১৫ মে-র মধ্যে রাজ্য প্রশাসনকে রিপোর্টও জমা দিতে হবে আদালতে। বাকি বকেয়ার ৭৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার জন্য নতুন কমিটি গঠনের কথা বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।
