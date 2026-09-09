/হোটেল শিখা ইন-এ অগ্নিকাণ্ডের জের, কলকাতার ৯১৯ হোটেল-গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নবান্নর

অয়ন ঘোষাল: মির্জা গালিব স্ট্রিটের গেস্ট হাউসের আগুনে মৃত্যু হয়েছিল ৯ জনের। তার পর থেকে কলকাতার হোটেল গেস্টহাউসগুলির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখছে রাজ্য সরকার। এখনওপর্যন্ত মোট ৯৬২টি হোটেল-গেস্ট হাউসে অভিযান চালায় বিশেষজ্ঞ কমিটি। তারপর রিপোর্ট জমা পড়ে নবান্নে।
সেই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ৯১৯টি হোটেল-গেস্ট হাউসে মানা হচ্ছে না অগ্নিসুরক্ষা বিধি। এই হোটেল-গেস্ট হাউসগুলিতে অগ্নি-সুরক্ষা বিধি মানা হয়নি। তাই আপাতত বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হল রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে। পাশাপাশি দমকলের প্রধান সচিব পদেও পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন ওঙ্কার সিং মীনা।
আগস্ট মাসে নিউ মার্কেট এলাকার কাছে মির্জা গালিব স্ট্রিটের ১৫ এইচ নম্বর ভবনের আবাসিক হোটেলে রাত আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিটে আগুনের সূত্রপাত হয়। ভোররাতে ‘অভিশপ্ত’ হোটেল থেকে একে একে ৮০ জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হয়।
অগ্নিকাণ্ডের পর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে নবান্ন। সেই কমিটি ১৬টি বরোতে থাকা হোটেলগুলিতে অভিযান চালায়। মোট ৯৬২টি হোটেল-গেস্ট হাউসে অভিযান চালায় সেই কমিটি। তারপর তাঁরা রিপোর্ট জমা দেয় নবান্নে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ৯১৯টি হোটেল-গেস্ট হাউসে মানা হচ্ছে না অগ্নিসুরক্ষা বিধি। তাতেই এই হোটেলগুলি লাইসেন্স সাসপেন্ড বা রড় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অনুসারে, আপাতত বন্ধ থাকবে এই হোটেল-গেস্ট হাউসগুলি।
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