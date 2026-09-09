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হোটেল শিখা ইন-এ অগ্নিকাণ্ডের জের, কলকাতার ৯১৯ হোটেল-গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নবান্নর

Kolkata Hotel Guest House: আগস্ট মাসে নিউ মার্কেট এলাকার কাছে মির্জা গালিব স্ট্রিটের ১৫ এইচ নম্বর ভবনের আবাসিক হোটেলে রাত আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিটে আগুনের সূত্রপাত হয়। ভোররাতে ‘অভিশপ্ত’ হোটেল থেকে একে একে ৮০ জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 09, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:12 AM IST
হোটেল শিখা ইন-এ অগ্নিকাণ্ডের জের, কলকাতার ৯১৯ হোটেল-গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নবান্নর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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