R G Kar Case Verdict: 'অত্যন্ত জঘন্ন অপরাধ', যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিতে হাইকোর্টে যাবে রাজ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর জি কর-কাণ্ড দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। আদালতের ওই রায় পছন্দ হয়নি অনেকের। মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এনিয়ে সন্তুষ্ট নন। এবার সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবিতে হাইকোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনটাই জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার আর জি কর মামলার রায় বের হওয়ার পরপরই অসন্তোষ প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, চারটি কেসে মৃত্যুদণ্ড আদায় করেছে রাজ্য পুলিস। সেক্ষেত্রে এরকম এক মামলায় কেন মৃত্যুদণ্ড নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, আর জি করের ঘটনা বিরলতম ঘটনা। কেন এটিকে কোর্ট বিরলতম ঘটনা বলে মনে করল না তা নিয়ে তিনি হতাসা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ওই রায়ের বিরুদ্ধে এবং দোষীর মৃত্যদণ্ডের দাবিতে রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতে যাবে। আর্থাত্‍ সিবিআই ওই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবে কী যাবে না তা তাদের বিষয়। কিন্তু রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, এদিন আদালতে সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির পক্ষে সওয়াল করে সিবিআই। তাদের বক্তব্য ছিল একজন চিকিত্‍সকের বিরুদ্ধে জঘন্ন অপরাধ করেছে সঞ্জয়। নির্যাতিতার মৃত্যু সমাজের ক্ষতি। অন্যদিকে, সঞ্জয়ের আইনজীবী সওয়াল করেন, দোষী সঞ্জয়ের কি শোধরানোর কোনও সুযোগ নেই! রায় দিতে গিয়ে বিচারক মন্তব্য করেন, সঞ্জয়ের অপরাধ বিরল থেকে বিরলতম নয়। শেষপর্য়ন্ত আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন তিনি।

In the R.G. Kar junior doctor's rape and murder case, I am really shocked to see that the judgement of the Court today finds that it is not a Rarest of Rare case!

I am convinced that it is indeed a rarest of rare case which demands capital punishment. How could the judgement…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 20, 2025